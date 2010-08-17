به گزارش خبرنگار مهر، ویکتورلبدف در وزن 55 کیلوگرم، بسیک کودوخوف دارنده چندین مدال جهان و المپیک در وزن 60 کیلوگرم، باتیروف در وزن 66 کیلوگرم قهرمان المپیک پکن، دنیس چارگوش قهرمان جهان در وزن 74 کیلوگرم، عبدالسلام قادس اف در وزن 84 کیلوگرم و بلال ماخوف قهرمان جهان در وزن 120 کیلوگرم نفراتی که هستند که برای حضور در رقابتهای جهانی مد نظر جامبولات تدیف سرمربی روسها هستند.

براین اساس وزن 96 کیلوگرم تنها وزنی است که روسها هنوز در مورد ملی پوش این وزن به جمع بندی نرسیده اند حاجی مراد گاتسالوف قهرمان جهان و المپیک و ابراهیم سعید اف شانس بالایی برای ملی پوش شدن دارند.

روسها از رقیبان سرسخت کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی مسکو محسوب می شوند که داعیه قهرمانی جهان را این بار در کشور خود دارند.

مسابقات کشتی قهرمانی جهان روزهای 15 تا 23 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد.