به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مسئولان فدراسیون بین المللی فوتبال در آخرین تصمیم گیری خود با نوع پوشش تیم فوتبال دختران ایران در بازی‌های المپیک سنگاپور موافقت کرده بودند اما در آستانه آغاز این رقابت‌ها سپ بلاتر و همراهانش که برای حضور در مراسم افتتاحیه مسابقات فوتبال به سنگاپور آمده بودند، از نوع لباس دختران ایرانی ایراد گرفته و آن را مخالف با شرایط مدنظر فیفا اعلام کردند.

سپ بلاتر و مسئولان فیفا تاکید داشتند که تیم دختران ایران نمی تواند با پوششی که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی کشورمان برای این تیم تدارک دیده شده بود به میدان برود. مجوز حضور تیم بانوان در میدان تنها در صورتی صادر می شد که نوع پوشش شاگردان مظفر تغییر کند.

کار تا آنجا پیش رفت که محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده بصورت حضوری با بلاتر و دیگر همراهانش گفتگو کرده و آنها را مجاب کردند که دختران ایرانی با لباسی که پیش از این از سوی فیفا تایید شده بود به میدان بروند. گفتگوهای علی آبادی و سپ بلاتر تا پیش از آغاز بازی دختران ایران و ترکیه ادامه داشت و حتی در بین دو نیمه مسابقه هم این دو به گفتگو پرداختند.

سپ بلاتر که اعتقاد داشت نوع پوشش تیم دختران ایرانی مطابق با آن چیزی نیست که فیفا پیش از این تایید کرده بود، با لحنی نه چندان دوستانه به مسئولان کاروان کشورمان در بازیهای آسیایی صحبت می کرد و مدام بر آنچه قانون فیفا می خواند تاکید می کرد.

رایزنی علی آبادی و افشارزاده بالاخره جواب داد و دختران ایرانی به مصاف ترکیه رفتند اما در نهایت با نتیجه 4 بر2 شکست خوردند. در شرایطی که تیم ایران نتیجه را واگذار کرده بود، سپ بلاتر به علی آبادی گفت:" این بازی باید با نتیجه تساوی 3 بر3 به اتمام می رسید و حق نوجوانان ایرانی شکست نبود".

دلداری های رئیس سوئیسی فیفا در شرایطی که مداخله های او و همراهانش شرایط روحی و روانی نوجوانان ایرانی را پیش از آغاز بازی برهم زده بود، چندان منطقی نبود!

قرار است مسئولان کاروان ورزشی کشورمان تا قبل از دیدار روز یکشنبه تیم دختران برابر گینه نو مشکل لباس تیم را حل کنند.