به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، تیم فوتبال بانوان کشورمان روز پنجشنبه در نخستین دیدار خود در اولین دوره بازیهای المپیک سنگاپور در شرایطی به مصاف تیم ترکیه رفت که سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - نیز در ورزشگاه حضور داشت و این بازی - که با شکست 4 بر 2 ایران به پایان رسید - را از نزدیک تماشا کرد.

در پایان این بازی از سوی نماینده فیفا به مسئولان کاروان ورزشی ایران اعلام شد که کلاه بازیکنان تیم کشورمان مورد تایید نیست و باید تا روز یکشنبه - زمان دیدار با گینه نو - این مشکل حل شود در غیر این صورت به تیم ایران اجازه حضور در ادامه مسابقات داده نخواهد شد.

بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک که در سنگاپور حضور دارد نسبت به کوتاهی فدراسیون فوتبال در تهیه لباس مورد تایید فیفا برای تیم بانوان انتقاد کرد.

محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نیز اعلام کرد تمام تلاشش را خواهد کرد که مشکل تیم دختران فوتبالیست ایران را حل کند تا آنها بتوانند در ادامه مسابقات حضور داشته باشند.