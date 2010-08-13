ضرب دینار و درهم اسلامی در یک ایالت مالزی

به گزارش خبرنگار مهر در کوالالامپور، به گزارش روز جمعه روزنامه استار و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی( برناما) بر اساس فرمان دولت ایالتی کلانتان، ازین پس می‌توان در کنار رینگیت مالزی در تبادلات تجاری این ایالت دینار و درهم اسلامی را نیز بکار برد.



سر وزیرایالت کلانتان مالزی در هنگام معرفی این واحد پولی گفت که ایالت کلانتان از این پس سعی خواهد کرد در تمامی تبادلات مالی از جمله پرداخت حقوق کارمندان، از این واحد شرعی استفاده کند.



"نیک عبدالعزیز نیک مات " افزود: هیچ دلیلی ندارد پول اسلامی رایج نگردد زیرا تا پیش از سقوط سلاطین عثمانی بطور گسترده از این واحد پولی استفاده می شده است.



وی گفت: تا کنون علاوه بر بانک اسلامی مالزی و سازمان حج این کشور بیش از هزار تاجر مالزیایی نیز موافقت خود را با استفاده از این واحد پولی اسلامی در تبادلات مالی اعلام کرده اند.



ایالت کلانتان در شمال شرقی کشور مالزی و در مجاورت کشور تایلند واقع شده و از سال 1990 میلادی در کنترل حزب اسلامی پان مالزی معروف به "حزب پاس" قرار دارد.