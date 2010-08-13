3.5 میلیارد تومان به آماده سازی مدارس کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی پنجشنبه شب در کارگروه آموزش استان کرمان اظهار داشت: در راستای آماده سازی، بازسازی و نوسازی مدارس استان کرمان در قالب طرح مهر در تابستان سال جاری 3.5 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

فتحی خواستار جذب 100 درصدی اعتبار این طرح شد و گفت: با اجرای این طرح مدارس استان برای پذیرایی از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید آماده می شوند.

وی در ادامه جلسه به وضعیت مدارس تیزهوشان در استان کرمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون در 24 مدرسه تیزهوشان کرمان، سه هزار و 983 نفر دانش آموز در حال تحصیل هستند که از این لحاظ استان کرمان در رتبه دوم کشور قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: در کنکور سراسری سال جاری در استان کرمان صد نفر رتبه زیر صد کسب کردند.

فتحی گفت: در سال جاری تعداد رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در راستای انتخاب رشته داوطلبان در سال جاری نیز 29 پایگاه در استان کرمان راه اندازی شده است و خدمات مشاوره ای به داوطلبان ارائه می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه سال 76 درصد افرادی که به پایگاههای انتخاب رشته مراجعه کرده اند در دانشگاههای کشور پذیرفته شدند، تعداد مراجعه کنندگان به این پایگاهها در سال جاری افزایش یافته است.