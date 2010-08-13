  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

فتحی:

3.5 میلیارد تومان به آماده سازی مدارس کرمان اختصاص یافت

3.5 میلیارد تومان به آماده سازی مدارس کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش کرمان گفت: تابستان سال جاری 3.5 میلیارد تومان اعتبار برای آماده سازی مدارس کرمان برای آغاز سال تحصیلی جدید اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، احمد فتحی پنجشنبه شب در کارگروه آموزش استان کرمان اظهار داشت: در راستای آماده سازی، بازسازی و نوسازی مدارس استان کرمان در قالب طرح مهر در تابستان سال جاری 3.5 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

فتحی خواستار جذب 100 درصدی اعتبار این طرح شد و گفت: با اجرای این طرح مدارس استان برای پذیرایی از دانش آموزان در سال تحصیلی جدید آماده می شوند.

وی در ادامه جلسه به وضعیت مدارس تیزهوشان در استان کرمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون در 24 مدرسه تیزهوشان کرمان، سه هزار و 983 نفر دانش آموز در حال تحصیل هستند که از این لحاظ استان کرمان در رتبه دوم کشور قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: در کنکور سراسری سال جاری در استان کرمان صد نفر رتبه زیر صد کسب کردند.

فتحی گفت: در سال جاری تعداد رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در راستای انتخاب رشته داوطلبان در سال جاری نیز 29 پایگاه در استان کرمان راه اندازی شده است و خدمات مشاوره ای به داوطلبان ارائه می کند.

وی گفت: با توجه به اینکه سال 76 درصد افرادی که به پایگاههای انتخاب رشته مراجعه کرده اند در دانشگاههای کشور پذیرفته شدند، تعداد مراجعه کنندگان به این پایگاهها در سال جاری افزایش یافته است.

کد مطلب 1132728

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها