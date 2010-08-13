نسل سوم شبیه ساز پرواز در حال طراحی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ حسین باقری پنجشنبه شب در مراسم بهره برداری از دستگاه شبیه ساز پرواز در هوانیروز کرمان اظهار داشت: در سالهای اخیر سرمایه گذاری در مورد ساخت شبیه سازهای پرواز به عنوان یکی از مهمترین اهداف هوانیروز درحال پیگیری است.

وی افزود: در همین راستا از سال 85 کار ساخت این شبیه سازها در قالب شبیه ساز پرواز بالگرد کبری در دستور کار قرار گرفت و امروز اجرایی شده است.

وی گفت: در کنار این پروژه کار ساخت شبیه ساز نسل سوم با نام خلبان شهید شمشادیان در حال انجام است.

معاون تحقیقات هوانیروز ادامه داد: با پیشرفتهای صورت گرفته در این زمینه و با تکنولوژی بومی بزودی همه پایگاه های هوانیروز به دستگاه های شبیه ساز مجهز می شوند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل کاهش هزینه ها و جلوگیری از هزینه های احتمالی استفاده از شبیه سازهای پرواز از اولویتهای آموزش در همه کشورهاست و در هوانیروز نیز در اولویت قرار دارد و با جدیت پیگیری می شود.

سرهنگ باقری با اشاره به همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در این زمینه گفت: با توجه به موفقیتهای به دست آمده در این زمینه 10 فروند شبیه ساز بالگرد کبری در کشور اجرایی شد که این مسئله از افتخارات کشور است.

وی ادامه داد: هم اکنون پایگاه هوانیروز در کرمانشاه، اصفهان و کرمان از این فناوری بومی استفاده می کنند که یکی از موفقیتهای غرورآمیز کشور است.