به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی چهاردهمین جشن سینمای ایران تندیس افتخار چهاردهمین جشن سینمای ایران به خاطر یک عمر فعالیت مستمر و حضور موثر در عرصه فیلمنامه نویسی و فیلمسازی مستند به هنرمند پیشکسوت حسین ترابی اهدا می‌شود.

حسین ترابی، متولد سال 1315 در شهرستان سبزوار، کارشناس کارگردانی سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه فارابی تهران است.

وی فعالیت فیلمسازی را از سال 1349 در مرکز سینمایی وزارت فرهنگ و هنر با ساخت فیلم کوتاهی به نام "مجلس سرچشمه" آغاز کرد. ترابی کارگردانی فیلمهای مستند "رضا هفت خط" و"برای آزادی" را در کارنامه دارد.