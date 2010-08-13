۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۰

ترابی در جشن خانه سینما تجلیل می‌شود

در چهاردهمین جشن خانه سینما از یک عمر فعالیت هنری حسین ترابی مستندساز برجسته تجلیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی چهاردهمین جشن سینمای ایران تندیس افتخار چهاردهمین جشن سینمای ایران به خاطر یک عمر فعالیت مستمر و حضور موثر در عرصه فیلمنامه نویسی و فیلمسازی مستند به هنرمند پیشکسوت حسین ترابی اهدا می‌شود.

حسین ترابی، متولد سال 1315 در شهرستان سبزوار، کارشناس کارگردانی سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه  تهران و کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی از دانشگاه فارابی تهران است.

وی فعالیت فیلمسازی را از سال 1349 در مرکز سینمایی وزارت فرهنگ و هنر با ساخت فیلم کوتاهی به نام "مجلس سرچشمه" آغاز کرد. ترابی کارگردانی فیلمهای مستند "رضا هفت خط" و"برای آزادی" را در کارنامه دارد.
