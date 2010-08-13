  1. بین الملل
  2. سایر
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های بین المللی به شرح زیر است.

- "کاترین اشتون" وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا بررسی موضوع پاکستان در دستور کار نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه را خواستار شد.

- پایگاه ویکی لیکز تصمیم دارد 15 هزار سند سری نظامی جدید درباره جنگ افغانستان را افشا کند.

- پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) پایگاه ویکی لیکز را به بی مسئولیتی متهم کرد.

- جلسات محاکمه کوچکترین فرد زندانی در گوانتانامو در دوره ریاست جمهوری اوباما تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با ازسرگیری مذاکرات سازش بر اساس تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 مخالف است.

"حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش گفتگو کردند.

- "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان هفته آتی به روسیه سفر می کند.

- آتش سوزی گسترده در برزیل صدها منزل را از بین برد.

- بر اثر انفجار در داخل خودرویی در کلمبیا 18 نفر زخمی شدند.

- فرمانده نیروهای یونیفل در لبنان اظهار داشت : طی ماه های آتی هیچ جنگی میان لبنان و رژیم صهیونیستی صورت نمی گیرد.

- اتحادیه اروپا اعلام کرد ابومازن به زودی با از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی موافقت می کند.

کد مطلب 1132732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها