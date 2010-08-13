عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- "کاترین اشتون" وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا بررسی موضوع پاکستان در دستور کار نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه را خواستار شد.
- پایگاه ویکی لیکز تصمیم دارد 15 هزار سند سری نظامی جدید درباره جنگ افغانستان را افشا کند.
- پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) پایگاه ویکی لیکز را به بی مسئولیتی متهم کرد.
- جلسات محاکمه کوچکترین فرد زندانی در گوانتانامو در دوره ریاست جمهوری اوباما تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
- "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با ازسرگیری مذاکرات سازش بر اساس تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 مخالف است.
"حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر و ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش گفتگو کردند.
- "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری پاکستان هفته آتی به روسیه سفر می کند.
- آتش سوزی گسترده در برزیل صدها منزل را از بین برد.
- بر اثر انفجار در داخل خودرویی در کلمبیا 18 نفر زخمی شدند.
- فرمانده نیروهای یونیفل در لبنان اظهار داشت : طی ماه های آتی هیچ جنگی میان لبنان و رژیم صهیونیستی صورت نمی گیرد.
- اتحادیه اروپا اعلام کرد ابومازن به زودی با از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی موافقت می کند.
