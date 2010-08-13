آثار ارسطو بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اثری برای فهم و درک فلسفه ارسطو و آشنایی با آرای این فیلسوف است. که بر اساس ترجمههای دقیق آثار ارسطو گردآوری شده است.
مؤلف کتاب که خود استاد دانشگاه است، نیاز فلسفه امروز به آرای ارسطو را بخوبی درک کرده و بر این اساس مجموعهای متناسب با زمان حال گردآوری کرده است.
نکته قابل توجه کتاب این است که منابعی برای مطالعه بیشتر موضوعات مورد بحث ارائه میدهد و مخاطب را جهت مطالعه جدی راهنمایی میکند.
در این کتاب با عنوان "گزیدهای از آثار ارسطو" کتابشناسی آثار ارسطو نیز گنجانده شده است.
نظر شما