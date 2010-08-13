  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

آثار ارسطو بررسی شدند

آثار ارسطو بررسی شدند

جی. اکرال در مجموعه منتخبی که از سوی دانشگاه پرینستون منتشر شده آثار و اندیشه‌های ارسطو را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب اثری برای فهم و درک فلسفه ارسطو و آشنایی با آرای این فیلسوف است. که بر اساس ترجمه‌های دقیق آثار ارسطو گردآوری شده است.

مؤلف کتاب که خود استاد دانشگاه است، نیاز فلسفه امروز به آرای ارسطو را بخوبی درک کرده و بر این اساس مجموعه‌ای متناسب با زمان حال گردآوری کرده است.

نکته قابل توجه کتاب این است که منابعی برای مطالعه بیشتر موضوعات مورد بحث ارائه می‌دهد و مخاطب را جهت مطالعه جدی راهنمایی می‌کند.

در این کتاب با عنوان "گزیده‌ای از آثار ارسطو" کتابشناسی آثار ارسطو نیز گنجانده شده است.

کد مطلب 1132733

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها