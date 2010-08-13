تاکید احمدی نژاد و امیر قطر بر تقویت هماهنگی کشورهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در تماس تلفنی امیر قطر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی برکت و رحمت برای ملت و دولت قطر، بر تحکیم و ارتقای سطح روابط دو کشور در بخش های گوناگون تاکید کرد.



رئیس‌جمهور روابط برادرانه تهران-دوحه را رو به گسترش دانست و گفت: شرایط و حوادثی که در منطقه در حال شکل گیری است،افزایش همکاری و هماهنگی بین کشورهای دوست و برادر را بیش از پیش ضروری کرده است .



شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر نیز در این تماس تلفنی با تبریک و تهنیت فرا رسیدن ماه پرفیض رمضان، به تحولات منطقه ای و جهانی اشاره و تصریح کرد: امروز باید با ارتقای مناسبات و روابط خود، از روند تغییر و تحولات جاری در منطقه و جهان پیشی گرفته و با دور اندیشی و تحلیل تحولات، نگرش جامع و روشنی از رویدادهای آینده داشته باشیم.



وی افزود: قطر بر این اساس و با توجه به روابط تاریخی و برادرانه به دنبال تقویت هر چه بیشتر مناسبات خود با تهران است.



