۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

"خویشتن و اجتماع در جهان متغیر" منتشر شد

"خویشتن و اجتماع در جهان متغیر" اثر دی.ای.مسالو از سوی انتشارات دانشگاه ایندیانا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بحران معنا یکی از ویژگیهای عصر و دنیای متغیر کنونی است که منجر به بازتعریف مفاهیم سنتی شده است.

بسیاری از مفاهیم در عصر متغیر کنونی دچار تغییر و تحول شده‌اند و مفاهیم تثبیت شده‌ای چون "خویشتن" و "جامعه" نیز از این امر مستثنی نیستند.

بحران معنا سبب شده بسیاری از مفاهیم سنتی و تثبیت شده معنا و مدلول خود را از دست داده و دچار باز تعریف شوند. این مفاهیم در مناطقی چون آفریقا و کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته که سیری از فرایندهای ملت- دولت سازی را طی می‌کنند با تعارضات بیشتری روبرو شده‌اند.

نویسنده بحران معنا در مفاهیم خویشتن و جامعه را در منطقه آفریقا مورد بررسی قرار داده ولی دلالتهای آنرا به سایر مناطق دنیا نیز قابل اطلاق می‌داند.

