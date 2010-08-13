برپایی نمایشگاه پوستر ماه مبارک رمضان در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه پوستر ماه مبارک رمضان با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و طراحان گرافیک، یکشنبه 24 مرداد ساعت 18:30 در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود.

اردشیر میرمنگره، دبیر اجرایی این فراخوان اعلام کرد که 750 اثر به دبیرخانه این فراخوان ارسال شده و هیئت داوران شامل قباد شیوا، مسعود سپهر، مصطفی اوجی، فرزاد ادیبی و احسان پارسا 70 اثر از میان آثار ارسالی را برای این نمایشگاه انتخاب کرده است.

همچنین در این نمایشگاه آثاری از هیئت داوران و طراحان مطرح همچون محمدرضا دادگر، مصطفی ندرلو، مهنوش مشیری، علی خورشیدپور، مسعود نجابتی، کورش پارسانژاد، بیژن صیفوری، پریسا تشکری و... به نمایش درمی‌آید.

کارگاه عملی دو روزه طراحی پوستر در این نمایشگاه اجرا و اختتامیه نمایشگاه روز دوشنبه 15 شهریور برگزار می‌شود.



