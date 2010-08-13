ذغال سوزها عامل قطع درختان جاده ابر علی آباد / مصوبه غرس درخت فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی دنکوب در بازدید خبرنگاران استان از این شهرستان در پاسخ به خبرنگار مهر افزود: هر چند درختان قطع شده در حاشیه مسیر از نوع خار و خاشاک بوده ولی از سوی افرادی که برای تهیه ذغال، چوب نیاز دارند، قطع و سوزانده شد.

وی اظهار داشت: این درختها توسط کارگاههای ذغال سازی در 50 سال گذشته قطع و مورد بهره برداری واقع شده اند و اکثرا درختچه هستند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر جاده علی آباد به شاهرود به عنوان بهترین گزینه به لحاظ کوتاهی مسیر از پمپ بنزین انتهای شهر علی آباد کتول تا پمپ بنزین ابتدای شاهرود 67 کیلومتر است.

به گفته دنکوب، این جاده از مسیر توسکستان با گرگان 120 کیلومتر فاصله دارد و از مسیر آزادشهر و النگ نیز دارای 120 کیلومتر فاصله است.

فرماندار علی آباد کتول گفت: احداث و تکمیل این جاده در توسعه استان نقش حساسی دارد و به لحاظ نصف شدن مسیر و کم شدن آلاینده های زیست محیطی، عدم رانشی و لغزشی بودن منطقه مزیتهای فراوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد که معادل درختان قطع شده با هماهنگی سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درخت کاشته شود.

مصوبه غرس درخت فراموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه مقرر بود به ازای درختان قطع شده در مسیر راه علی آباد کتول به شاهرود درختانی غرس شود، اجرای این طرح با گذشت سالها به فراموشی سپرده شده است.

پیشینه ساخت جاده علی آباد شاهرود

در پی درخواستهای متعدد مردم و مسئولان منطقه در سال 1362 به پیشنهاد اداره کل راه و ترابری وقت با نظر مشاوران و کارشناسان فنی وزارت راه و ترابری قرارداد مطالعات مراحل اول و دوم جاده علی آباد کتول ـ شاهرود از طریق محور زرین گل با مهندسین مشاور اتحاد راه منعقد شد که در آن مشخصات محور به صورت راه فرعی اعلام شد.

بالاخره در سال 1384 با سفر رئیس جمهور به استان گلستان و شهرستان علی آباد کتول خواسته مردم و مسئولین منطقه در قالب یکی از مصوبات اصلی هیئت دولت در شهرستان و استان مطرح و مقرر شد نسبت به تکمیل راه علی آباد به شاهرود با استفاده از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و وزارت راه و ترابری به نسبت مساوی اقدام شود.



پس از این مصوبه، مطالعات مقدماتی این پروژه آغاز و با راهنمایی کارشناسان منابع طبیعی استان باقی مانده مسیر اجرای پروژه مشخص شد و طول مسیری که در این قسمت مورد مطالعه قرار گرفت 24 کیلومتر بود که نقشه های تفصیلی 6.5 کیلومتر از مسیر تهیه و عملیات اجرایی سه کیلومتر خارج از عرصه های جنگلی شروع و بخشی از عملیات به انجام رسید که در ادامه با مخالفت سازمان محیط زیست کشور این پروژه متوقف شد.



با پیگیری صورت گرفته ازمردم و مسئولان، هیئت وزیران درجلسه مورخ 4\7\87 طی مصوبه ای ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح، بند جدیدی را به مصوبه قبلی اضافه کرد با این مضمون که وزارت راه و ترابری با نظر استانداری گلستان به میزان درختان قطع شده نسبت به کاشت درختان جدید اقدام نماید که این موضوع نیز با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد.



از اینرو به لحاظ اینکه مسائل زیست محیطی طرح نیز مدنظر قرار گیرد به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور طی نامه شماره 86105 مورخ30\5\86 موضوع درجلسه مورخ 18\1\87 کمسیون زیربنایی صنعت و محیط زیست مطرح و این کمسیون طی نامه شماره 10550\37677\22 مورخ 31\1\87 ضمن موافقت مجدد با اجرای طرح (برای بار سوم)مواردی به شرح ذیل موردتصویب قراردارد.



براساس کریدور مناسب انتخاب شده وزارت راه و ترابری طراحی راه اصلی را که مضمن کمترین تخریب جنگل باشد را ظرف مدت 6 ماه انجام و به سازمان محیط زیست ارائه نماید و سازمان مذبور نیز ظرف مدت یکماه نظر خود را به وزارتخانه یادشده ارائه کند.

