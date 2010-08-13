به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "در محاصره آتش" به کارگردانی رابرت لی و بازی الکساندر پل و مایکل آیرون پنجشنبه 21 مردادماه ساعت 14:45 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره حفاری‌های عمیقی در نیویورک است که منجر به اتفاقاتی می‌شود. این فیلم محصول سال 2006 است.



فیلم سینمایی "آغاز سحر" به کارگردانی الکساندر آرکدی 23:40 جمعه 22 مردادماه از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم ریچارد بری و سید توقموی بازی کردند و داستان درباره دو مجرم سابقه دار است که هر کدام مهارت زیادی در تیراندازی دارند و ...



فیلم تلویزیونی "تمتع" به کارگردانی حمید بهمنی و تهیه‌کنندگی سیدداود تقوی نژاد جمعه 22 مردادماه ساعت 16 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم علیرضا کمالی، سیروس کهوری‌نژاد، محمدرضا ابوالحسنی و ... بازی کردند و داستان درباره نریمان ذاکرزاده بساز و بفروشی است که از هر راهی کسب درآمد می‌کند .



فیلم سینمایی "قهرمانی پشت نقاب" در دو قسمت پنجشنبه و جمعه 21 و 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. در این فیلم ترنس هیل و میخائیل بونو بازی کردند و داستان درباره مردی است که به اشتباه از طرف خانواده دوست صمیمی‌اش متهم به قتل دوستش می‌شود.



فیلم سینمایی "پسران پرواز" به کارگردانی تونی بیل پنجشنبه 21 مرداد ساعت 16:30 از شبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم جیمز فرانکو، جنیفر دیکر و ... بازی کردند و داستان درباره تعدادی جوان است که برای تعلیم خلبانی به فرانسه می‌روند .



فیلم تلویزیونی "پریشانی" به کارگردانی علی توکل نیا و تهیه کنندگی حسن توکل نیا پنجشنبه 21 مرداد مـاه ساعت 11 روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود. داستان این فیلم درباره زنی به نام مهتاب است که به تازگی دوران سوگ پدر را پشت سر گذاشته . مریلا زارعی، شهراد وثوقی، عسگر قدس و ... در آن بازی کردند.



فیلم تلویزیونی "زن تنها" جمعه 22 مردادماه ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی ولف گانگ ساخته شده و داستان درباره افراد یک خانواده است که برای کمک به یک زن تنها تلاش می‌کنند.ژانر این فیلم کمدی است.



فیلم سینمایی "حرفتو باور می‌کنم" جمعه 22 مردادماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول سال 2007 آمریکا است که در ژانر کمدی، علمی و تخیلی ساخته شده و داستان درباره مردی است که هر شب به یک برنامه رادیویی گوش می‌دهد .

