آبهای زیرزمینی بمب ساعتی تخریب میراث فرهنگی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرپرست میراث فرهنگی کرمان در دیدار با نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بالا آمدن بیش از پیش آبهای زیر زمینی در محدوده آثار تاریخی کرمان گفت: آبهای زیر زمینی به حدی در محدوده تاریخی و بافت قدیمی شهر کرمان بالا آمده است که به بمب ساعتی برای تخریب این آثار تبدیل شده است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاهها در راستای کنترل وضعیت کنونی، افزود: همه دستگاهها باید تمام تلاش خود را برای حل مشکل آبهای زیرسطحی بکار گیرند.

ایرانمنش اظهار داشت: اولین قربانی آبهای زیر زمینی کرمان بدون شک آثار تاریخی شهر کرمان هستند و در مرحله دوم این آبها موجب بحران اجتماعی در بافت قدیم شهر کرمان می شود زیرا اکثر خانه های این محدوده در بافت قدیمی شهر واقع شده اند.

وی با اشاره به اینکه 80 درصد ابنیه تاریخی کرمان در این محدوده قرار دارد، گفت: در وضعیت کنونی بسیاری از ابنیه تاریخی شهر کرمان با تهدید مواجه شده اند.

نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هم اکنون سطح آبهای زیرزمینی در کرمان بالا آمده است و موجب بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

امیری افزود: اگر جلوی این پدیده مهلک بزودی گرفته نشود ضربه مهلکی به تاریخ و صنعت گردشگری کرمان وارد می شود.

در حالی افزایش سطح آبهای زیر زمینی ادامه دارد و به گفته مسئولان شهرداری کرمان هر ثانیه هزار و 800 مترمکعب بر حجم آن افزوده می شود که مسئولان همچنان نسبت به بروز این شرایط بی تفاوت هستند و واکنش ها نیز در حد تشکیل جلسات و مصاحبه های رسانه ای است اما در صورت تدوام این روند و با بودجه فعلی شبکه فاضلاب شهری کرمان که تکمیل آن تنها راه برون رفت از این بحران است و تا 25 سال آینده تمام نمی شود شهر کرمان با بحران جدی مواجه می شود.