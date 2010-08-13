به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، رقابتهای تکواندو در اولین دوره بازیهای المپیک نوجوانان در پنج وزن برگزار می شود که طبق برنامه اعلام شده در هر روز تنها رقابتهای یک وزن بانوان و یک وزن مردان انجام می شود. رقابتها از ساعت 14 و بر روی تنها یک "شی هاپ چانگ" برگزار خواهد شد.

48 تکواندوکار در بخش مردان و 52 تکواندو، در مجموع 100 تکواندوکار از 67 کشور جهان در بخش بانوان در این پنج وزن به رقابت خواهند پرداخت. 21 کشور آسیایی، 19 کشور اروپایی ، 14 کشور آفریقا ، 11 کشور از پان امریکا و 2 کشور از اقیانوسیه ترکیب این 67 کشور را تشکیل می دهند.

از میان این 100 نفری هم که در این مسابقات حضور دارند، 60 ورزشکار با حضور در رقابتهای انتخابی که 6 ماه قبل در مکزیک برگزار شد موفق به کسب سهمیه شدند، شش سهمیه به کشور میزبان تعلق گرفت و 17 مرد و 20 زن هم با وایدکارت کمیته بین المللی المپیک مجوز سفر به سنگاپور را پیدا کردند. سنگاپور از شش سهمیه خود تنها از چهار سهمیه استفاده کرد و سورینام هم از تنها سهیمه که به عنوان واید کارت دریافت کرده بود انصراف داد.

مکزیک با 5 تکواندوکار بیشترین شرکت کننده را دارد. آلمان، روسیه ، کره و سنگاپور میزبان هر کدام 4 سهمیه ، چین ، فرانسه ، ایران و ایالات متحده دارای سه تکواندوکار، بحرین، اردن، تیمورشرقی، ویتنام، مصر، ترکیه، اوکراین، کانادا و کوبا هر کدام یک سهمیه و 49 کشور دیگر هم یک سهمیه در رقابتهای تکواندو دارند.

در این مسابقات قانون بازبینی فیلم مبارزات در صورت اعتراض مربیان اجرا خواهد شد ولی از هوگوی الکترونیکی که تاکنون به تائید کمیته بین المللی المپیک نرسیده استفاده نخواهد شد.

رقابتهای تکواندو از روز یکشنبه 24 مردادماه آغاز خواهد شد که در همان اولین روز مریم شیرجهانی در وزن 44 کیلوگرم و محمد سلیمانی در وزن 48- کیلوگرم مسابقات خود را انجام می دهند، کاوه رضایی هم دوشنبه 25 مردادماه در وزن 49- کیلوگرم به مصاف حریف خود می رود.