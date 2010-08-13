ناامیدی پشت ترافیک سرسام آور/ طرح جامع ترافیک اراک شش ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مردم این شهر معتقدند خیابانهای کنونی اراک، همان مسیرهایی است که بیش از 70 سال پیش برای درشکه سواری تعبیه شده اند و گرچه ورود اتومبیل به خیابان ها در ابتدا مشکلی برای رفت و آمد ایجاد نکرد ولی اکنون با توسعه شهر و البته توسعه نسبی همان مسیرها به واسطه هجوم اتومبیل به خیابانهای اراک، ترافیک روزانه، وضعیت سرسام آوری را برای مردم ایجاد کرده است.

نبود حتی یک پارکینگ مجهز در اراک و مبادی که نیاز به پارک خودرو وجود دارد این مشکل را مضاعف کرده است زیرا بسیاری از رانندگان، خودوری خود را در خیابان های فرعی متوقف می کنند.

توقف طولانی پشت ترافیک

گرفتار شدن طولانی در ترافیکهای سنگین موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت، افزایش اخبار منتشره در رسانه ها در خصوص ترافیک تنها یک موضوع پراهمیت را مشخص می کند و آن اینکه ترافیک یک معضل آشکار است که به وجود آمدن آن محصول سالهای بی شمار است و به امروز و دیروز محدود نمی شود.

وضعیت ترافیک شهر اراک نیز همانند سایر شهرها از وضعیت خوبی برخوردار نیست، به گفته برخی کارشناسان در صورتی که روند ترافیک این شهر به همین شکل ادامه یابد، در آینده ای نه چندان دور شاهد قفل شدن خیابانهای شهر اراک خواهیم بود.

در این میان سئوالی که بیش از هر پرسش دیگری در ذهن ایجاد می شوداین است که در کنار فرسوده بودن بافت اراک و معضل ترافیک آن، چگونه این شهر می خواهد به کلانشهر تبدیل شود؟

تعریض خیابان، تنها راه حل نیست

محمد قنبریان راننده تاکسی ای است که هر روز مجبور است ساعتهای طولانی در ترافیک شهر تردد کند.

وی در خصوص وضعیت ترافیک اراک گفت: تحمل صف ترافیک از یک سو و معطلی در صف طویل گاز از سوی دیگر سبب می شود تا آن طور که باید و شاید نتوان از پس مخارج روزمره برآیم.

وی در صحبتهای خود افزود: ترافیک تنها باعث نمی شود که زمان از دست برود، بلکه در افرادی همچون من که شغلشان ایجاب می کند مدام در رفت و آمددر خیابان باشند، موجب بروز ضعف اعصاب شده و به طور قطع این ناراحتی های روحی روانی به خانواده هایمان نیز صدمه وارد خواهد کرد.

مردم ترافیک را به سختی تحمل می کنند

صادقی از ساکن خیابان شهید بهشتی اراک است که معتقد است: شهر متعلق به همه است اما به علت ناکارآمد بودن شبکه حمل و نقل عمومی نباید انتظار داشت که کسی از خودروی شخصی خود استفاده نکند.

وی ادامه داد: حل معضل ترافیک یک شبه انجام نمی شود و به برنامه ریزی بلند مدت و فرهنگسازی احتیاج دارد که باید مسئول دستگاه ها آن را جدی بگیرند.

وی گفت: سالهاست که بحث تعریض خیابان ها مطرح است اما همچنان اراک با این همه تعریض، دچار بار ترافیکی سنگین است و مشخص نیست که سرانجام بافت فرسوده اراک چه زمانی متحول می شود.

وی گفت: در حالیکه مدیریت شهر دائم از توسعه حمل و نقل عمومی و برنامه برای توسعه شهری سخن می گوید. مشکل ترافیک اراک زخم کهنه ای است که مردم مجبور به تحمل آن هستند.

ضعف شبکه حمل و نقل شهری، یکی از عوامل ترافیک

یک کارشناس ارشد ترافیک نیز در این خصوص گفت: هر روز بر گستره زمانی و جغرافیایی ترافیک اراک افزوده می شود و به علت شبکه نامناسب و ناکافی حمل و نقل عمومی شهروندان بیشتر بر استفاده از خودروی شخصی تاکید دارند.

علی هدایتی با بیان اینکه توسعه شبکه حمل و نقل، ساخت و ساز بزرگراه، خیابان و معابر در سطح شهر فقط برای رفع مشکل ترافیک راهگشا نیست، گفت: باید با مدیریت تقاضای سفر هم تعداد سفرها را کاهش داد و زمان سفرها را توزیع کرد. اینگونه می توان شبکه حمل و نقل شهری را سامان داد.

ضعف آموزش فرهنگ ترافیک عامل مهمی است

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک با بیان اینکه کار فرهنگی زودبازده نیست، گفت: به منظور نهادینه کردن فرهنگ ترافیک باید همه دستگاه ها ورود کنند و همه رده های سنی در زمره مخاطبان آموزش قرار بگیرند.

وی گفت: گره عمده ترافیک در اراک پایبند نبودن شهروندان به فرهنگ ترافیک و نهادینه نشدن آن در میان شهروندان است.

رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری اراک درخصوص طرح جامع ترافیک گفت: طرح ارائه شده با نواقص زیادی روبروست.

البته نظریات اعضای شورای شهر اراک و شهرداری همچنین راهنمایی و رانندگی حتما به شورای ترافیک استان خواهد رسید اما نظر نهایی و قطعی و بررسی های لازم در شورای ترافیک استان انجام خواهد شد.

به نظر می رسد این طرح جای بررسی بیشتری دارد و می طلبد تا ریاست شورای ترافیک با حساسیت بیشتری نسبت به این طرح اقدام کند.

نبود مدیریت واحد شهری علت اصلی ترافیک اراک است

عضو شورای اسلامی شهر اراک در این خصوص گفت: هم اکنون دهها دستگاه برای رفع ترافیک شهر اراک تلاش می کنند. در واقع مراکز متعدد تصمیم گیری مدیریت ترافیک را بر عهده دارند و هنوز اراده جدی و مدیریت واحدی بر آن حاکم نیست.

حسن احمدی با اشاره به این موضوع که هر یک از دستگاه های مربوطه معتقدند متولی ترافیک باید خود آن دستگاه باشد، گفت: نبود مدیریت واحد ترافیکی و جزیره ای عمل کردن باعث شده است مشکل ترافیک کماکان باقی بماند.

راه حل معضل ترافیک، طرح جامع ترافیک است

رئیس پلیس راهور استان مرکزی با بیان اینکه هنوز طرح جامع ترافیک در استان در بلاتکلیفی به سر می برد، گفت: زمانی که این طرح بدون هر نقصی به اجرا درآید می توان با اجرای برنامه های زیرساختی صحیح برای حل معضل ترافیک راه حل ارائه کرد در غیر این صورت ارائه صدها راهکار و به کاربردن نیروی انسانی و... آن طور که باید و شاید کاربردی برای حل معضل ترافیک نخواهد داشت.

سرهنگ مسعود آبایی گفت: ترافیک اراک وضعیت بحرانی دارد و بدون یک تصمیم قاطع و همه جانبه نمی توان کاری از پیش برد.

به گفته وی طرح جامع ترافیک که به تازگی به شورای ترافیک استان ارائه شده غیرکارشناسی است و جنبه کاربردی ندارد.

طرحی که پس از شش سال همچنان در حال بررسی است

رئیس شورای ترافیک استان بدون پرداختن به جزئیات طرح جامع ترافیک اراک گفت: هنوز هیچ نظر قطعی در مورد این طرح داده نشده است و باید در این طرح کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد.

هوشنگ بازوند در خصوص زمان تصمیم گیری در باره این طرح گفت: این طرح در اولین جلسه شورای ترافیک استان مطرح و به آن پرداخته خواهد شد.

وی گفت: هر چند که به نظر نمی رسد این طرح که البته با مشکلاتی هم همراه است، طی یک جلسه به نتیجه برسد، قطعا برای تصویب چنین طرحی نیاز به بررسی های بیشتری است.

بازوند افزود: داشتن یک طرح ناقص حداقل به ما این کمک را می کند تا با یک بازنگری جدی در آن طرحی مناسب را به نتیجه برسانیم اما نبود یک طرح همچون سنوات گذشته تنها زمان را گرفته و افراد را در قالب طرح شعار باقی می گذارد.

وی ابراز امیدواری کرد: امسال نوید خوبی برای حل ترافیک اراک به مردم داده شد.

سخن آخر

اخیرا و با توجه به طرح جامع ترافیک ارائه شده این طور به نظر می رسید که نتایج خوبی در بحث ترافیک اراک مطرح است. اما به گفته بسیاری از کارشناسان آنچه در قالب این طرح اشاره شده چشم انداز آرمانی است که تا اجرایی نشدن کامل نمی توان امیدواری چندانی به آن داشت. محورهای مورد تاکید در بندهای مختلف طرح در شهری که هنوز هم مدیران آن از تعدد مراکز تصمیم گیری گلایه دارند تا چه اندازه قابل اجرا خواهد بود؟

پاسخ به این پرسش بر عهده کارشناسان و مدیرانی است که دستی در اجرای برنامه ها دارند. اگر حتی همین طرح را به عنوان جدی ترین گزینه برنامه ریزی برای حل معضل ترافیک در نظر بگیریم، باز هم نمی توان نسبت به تاخیر چندین ساله در زمینه ارائه آن سکوت کرد.

آیا باید منتظر بود تا اراک به طور کامل در بحث ترافیک قفل شود و آن گاه برای اجرای هر گونه طرح و برنامه ای اقدام کرد؟

این پرسشی است که مسئولان می توانند پاسخ مناسبی به آن ارائه دهند.