امیر دژاکام در این باره به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته به تماشای دو نمایش "سه‌شنبه 16 بهمن ساعت 12:18 بعد از نیمه شب" نوشته و کارگردانی علی موسویان و نمایش "حوالی تئاتر شهر" به کارگردانی فرهاد تجویدی در سالن‌های ماه و مهر حوزه هنری نشستم. خیلی برایم جالب بود که در بحران مخاطب تئاتر بدون حمایت مطبوعات ،برخی منتقدان روشنفکرنما و داشتن متون معروف نمایشی این دو نمایش در جذب مخاطب بسیار موفق بودند.

وی با اشاره به کیفیت قابل توجه این دو اجرای نمایشی تأکید کرد: از بزرگان تئاتری که مدام می‌گویند نمایشنامه و نمایشنامه نویس خوب نداریم و در سال یک بار آن هم با تشریفات در سالن‌های تئاتری حاضر می‌شوند می‌خواهم که به تماشای این دو اثر نمایشی بنشینند.

دژاکام استفاده از قصه روان و ساده مرتبط با زندگی مردم جامعه و همچنین بازی‌های متناسب و خوب را دو عامل اصلی موفقیت این دو اثر نمایشی دانست.

نمایش "سه‌شنبه 16 بهمن ساعت 12:18 بعد از نیمه شب" به کارگردانی علی موسویان ساعت 18 در سالن ماه و نمایش "حوالی تئاتر شهر" به کارگردانی فرهاد تجویدی ساعت 20:30 در سالن مهر حوزه هنری اجرا می‌شوند.