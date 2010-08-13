۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

در همسویی با آمریکا اعلام شد؛

تحرکات گسترده سران عرب برای آغاز مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی

رئیس جمهوری مصر در راستای رایزنی های گسترده سران عرب برای آغاز مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی که ملت فلسطین آن را بیهوده و به زیان آرمانها و اصول خود می داند، شب گذشته با پادشاه اردن و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حسنی مبارک شب گذشته با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و عبدالله دوم پادشاه اردن جداگانه دیدار کرد.

به جزئیات دیدار ابومازن و مبارک اشاره ای نشده است، اما عبدالله دوم و رئیس جمهور مصر در دیدار چند ساعته با یکدیگر مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

دو طرف همچنین تاکید کردند که این مذاکرات باید سازنده و تاثیرگذار باشد به طوری که منجر به تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف در اسرع وقت شود. در این دیدار همچنین آخرین تحولات خاورمیانه بحث و بررسی شد.

خبر دیگر اینکه یک منبع در سفارت فلسطین در دوحه اعلام کرد که ابومازن امروز برای دیدار با مقامات قطر در سفری رسمی و دو روزه عازم این کشور می شود.

ابومازن در این سفر امیر قطر را در جریان نتایج مذاکرات خود با جرج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه قرار خواهد داد.

خاطرنشان می شود که تل آویو و واشنگتن در تلاش هستند با اعمال فشار و با کمک حکام برخی کشورهای عربی، مقامهای تشکیلات خودگردان را به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش که از دسامبر 2008 متوقف شده، وادار کنند این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مقاومت این مذاکرات را بی نتیجه و بیهوده و تنها به نفع اشغالگران قدس دانسته و درباره پیامدهای خطرناک آن هشدار داده اند.

