به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی موزه‌ هنرهای معاصر تهران، در پی درخواست موزه بوینماس وان دُنگن هلند مبنی بر امانت‌گیری اثر "ترنیداد فرناندز"، تضمین بازگشت اثر از سوی سفارت هلند در تهران و همچنین کسب موافقتهای انجام شده، ‌این اثر برای نمایش در نمایشگاهی با عنوان "‌تمام چشمها به سوی وان دُنگن"‌ امانت‌ داده می‌شود.

تابلوی نقاشی "ترنیداد فرناندز" یکی از آثار با ارزش گنجینه‌ آثار خارجی موزه هنرهای معاصرتهران است که ارزش فعلی آن بیش از ده میلیون دلار آمریکا برآورد شده است. نمایشگاه "تمام چشمها به سوی وان دُنگن" که مروری بر آثار این هنرمند شهیر هلندی است، از تاریخ 27 شهریور به مدت چهار ماه در موزه بوینماس شهر رتردام هلند برپا می‌شود.

در این نمایشگاه 80 اثر از آثار این هنرمند از سراسر جهان از جمله آمریکا، سوییس، روسیه، فرانسه، ایران و ... جمع آوری شده و در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد. چیدمان آثار نمایشگاه به گونه‌ای است که امکان بررسی آثار هنرمند قبل و بعد از سفر به اسپانیا، ‌مراکش و مصر (1910-1913) وجود دارد.

وان دُنگن در 26 ژانویه سال 1877 در شهر دلف شون نزدیک شهر روتردام در غرب هلند به دنیا آمد. وی در سال 1879 به پاریس رفت و در اینجا بود که به شکوفایی رسید. موفقیت وی پس از پیوستن به فاوسیم به عنوان اولین جنبش آوانگارد آن زمان به اوج رسید. وان دُنگن جسورانه از رنگهای خیره کننده و زنده در کارهایش بهره گرفت.

وی یک نقاش اجتماعی بود که هیجان و رنگ را در آثارش به ارمغان آورد. وان دنگن در طول حیات خود به عنوان یک هنرمند معروف و نامی هلندی شهرت یافت. وی در سال 1968 درگذشت.