۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

دستجردی:

موضوع تحریمها یک جنگ روانی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه اعلام کرد: موضوع تحریمها اساسا یک جنگ روانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به بی اثر بودن موضوع تحریمها در تغییر مواضع بر حق نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جنگ روانی که امروز با عنوان تحریم علیه ملت ایران راه اندازی شده است را می توان با تبیین عملکردها و دستاوردهای که مبتنی بر خودباوری ملت آگاه ایران است خنثی نمود.

وی افزود مردم ما از این تحریمها در سالیان گذشته به عنوان یک فرصت استفاده کرده­اند و کشور را در بخش­های مختلف به مرز خود کفایی رسانده­اند.

دستجردی با اشاره به توانمندی متخصصان ایرانی در ساخت و تولید فراورده­های دارویی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و انواع واکسنها تسریع کرد: هفته دولت فرصت مغتنمی است که باید برای شکست فضای جنگ روانی تحریمها همه مسئولان، معاونین و مدیران به نحوه شایسته اطلاع رسانی و از ظرفیت خوب رسانه­ها در این خصوص استفاده کنند.

