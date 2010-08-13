کشف بزرگ نجومی توسط رایانه های خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، این یافته غیر عادی "تب اختر دوتایی از هم گسیخته" نام دارد که در هنگام فروپاشی ستاره ای عظیم به وجود می آید. این سه کاشف آلمانی و آمریکایی جسم کیهانی را حین کمک به پروژه ای به نام پروژه "انیشتن در خانه" کشف کردند.

این پروژه از کاربران رایانه ای درخواست می کند بخشی از زمان خود را در پای رایانه ها به جستجوی اطلاعات علمی بپردازند، این نوع از پروژه ها به محاسبات رایانه ای توزیع شده شهرت دارند. پروژه انیشتین در خانه انرژی و قدرت رایانه های خانگی را به منظور پردازش حجم بزرگی از اطلاعات به کار می گیرد.

"کریس و هلن کولوین" متخصصان تکنولوژی اطلاعات در آیوا آمریکا و "دانیل گیبهارت" تحلیلگر سیستمهای رایانه ای در آلمان افرادی هستند که این کشف را به نام خود به ثبت رسانده اند. رایانه های این افراد در کنار 500 هزار رایانه دیگر در سرتاسر جهان برای پردازش اطلاعات مورد نیاز پروژه "انیشتین در خانه" مورد استفاده قرار می گیرد.

تب اختر رادیویی تازه کشف شده که به PSR J2007+2722 شهرت دارد ستاره نوترونی است که با سرعت در گردش است و می تواند طی انواع خاصی از ابرنواخترها و یا انفجارهای ستاره ای شکل بگیرد. این تب اختر تنها در هر ثانیه 41 بار به دور خود می چرخد و از میدان مغناطیسی ضعیفی برخوردار است.

به گفته محققان دانشگاه کورنل این جرم زمانی در همسایگی ستاره ای عظیم بوده که پس از وقوع انفجار شدید این ستاره، اجرام به جا مانده از این حادثه در فضا رها شده اند.

این تب اختر در میان اطلاعاتی کشف شده که توسط رصدخانه "آرسیبو" جمع آوری شده اند. پروژه انیشتین در خانه در اصل به منظور یافتن امواج گرانشی که در فضا و زمان در حال موج زدن هستند راه اندازی شده است. در حدود یک سوم اطلاعات مورد استفاده در این پروژه توسط رصد خانه آرسیبو جمع آوری شده و این اولین کشف بزرگ نجومی است که توسط این پروژه به ثبت رسیده است.