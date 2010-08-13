دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی به مهر خبر داد: افزایش قیمت اینترنت/ تغییر ناگهانی تعرفه خطوط E1

علیرضا علمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم ناگهانی و غیرقانونی تعرفه خطوط E1 و تبیین آسیبهای ناشی از اتخاذ این تصمیم گفت: ارائه خدمات اینترنت تا پیش از واگذاری خطوط ADSL به شکل دایل آپ بود به این معنی که کاربران از طریق شرکتهای ISP و تلفن منزل خود از اینترنت استفاده می کردند. هنوز هم براساس گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری از کاربران اینترنت یعنی نزدیک به 91 درصد کاربران به ویژه در مناطق محروم از اینترنت دایل آپ استفاده می کنند.



وی با بیان اینکه شرکتهای اینترنتی (ISP) از طریق خطوط E1 که از مخابرات دریافت می کنند اینترنت را با سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه به کاربران ارائه می کنند اضافه کرد: از هر خط E1 حدود 30 کاربر به صورت همزمان می توانند به شبکه اینترنت وصل شوند.



علمی گفت: تا پیش از این شرکتهای اینترنتی برای دریافت هر خط E1 مبلغ سه میلیون تومان به عنوان ودیعه به مخابرات پرداخت می کردند که این مبلغ قابل بازگشت بود. علاوه بر آن ماهانه نیز مبلغ 25 هزار تومان به ازای هر خط E1 به عنوان هزینه نگهداری به مخابرات پرداخت می شد اما از یک ماه پیش متاسفانه شرکت مخابرات به شکل ناگهانی و غیرقانونی در محاسبه این تعرفه ها تغییر رویه داده است.



وی ادامه داد: طبق اعلام شرکتهای مخابراتی، ISP ها مجبورند از این پس به جای ودیعه بابت هر خط E1 مبلغ 5/1 میلیون تومان به عنوان هزینه به مخابرات پرداخت کنند و ماهانه نیز به جای 25 هزار تومان، مبلغ 95 هزار تومان هزینه نگهداری بپردازند. یعنی قیمت ماهانه هر لینک E1 چهار برابر شده است.



مصادره سرمایه 12 میلیارد تومانی مردم به نفع مخابرات



دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی با تاکید بر اینکه تاکنون حدود چهار هزار لینک E1 از سوی مخابرات به شرکتهای اینترنتی واگذار شده است افزود: ارزش این خطوط معادل 12 میلیارد تومان است که با وضعیت فوق این مبلغ که تا به حال به شکل امانت نزد مخابرات بود با یک تصمیم به نفع این شرکت ضبط و مصادره شده است.



وی ادامه داد: این تصمیم و تغییر تعرفه تاکنون در مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون تنظیم مقررات تایید و تصویب نشده است.



افزایش 6 برابری هزینه ها به ضرر کاربران دایل آپ



علمی با بیان اینکه افزایش تعرفه خطوط E1 باعث افزایش 6 برابری هزینه شرکتهای اینترنتی می شود به مهر گفت: به این ترتیب این افزایش هزینه با افزایش قیمت اینترنت جبران می شود و در این میان کاربران اینترنت دایل آپ متضرر خواهند شد.

دبیر انجمن صنفی شرکتهای اینترنتی تاکید کرد: شرکتهای مخابراتی، ISP ها را تحت فشار گذاشته اند که این قرارداد را امضا کنند و در غیر اینصورت ارتباط لینک های E1 را قطع خواهند کرد که این مسئله با وجودی که انحصار خطوط E1 در اختیار مخابرات است باعث بروز مشکلات بسیاری برای شرکتهای اینترنتی و کاربران می شود.



وی با بیان اینکه متاسفانه شرکت مخابرات ایران یک شرکت شبه دولتی است و از امتیازات خاصی برخوردار است خاطرنشان کرد: مخابرات تنها تامین کننده لینک های E1 است و به دلیل این انحصار شرایط خاصی را به مردم تحمیل می کند.



علمی گفت: حدود یک ماه است که شرکتهای اینترنتی با این مشکل مواجه شده اند و از آنجا که مذاکرات برای حل موضوع با شرکتهای مخابرات استانی بی نتیجه ماند روز گذشته نامه ای به وزیر ارتباطات در جهت درخواست حل این موضوع ارسال شد.



ورود مخابرات به عرصه اینترنت هوشمند



دبیر انجمن شرکتهای اینترنتی در عین حال از اقدام برخی شرکتهای مخابرات استانی برای ایجاد ISP و واگذاری اینترنت هوشمند خبر داد و به مهر گفت: برخی شرکتهای مخابرات استانی از زمان خصوصی شدن مخابرات، تصمیم به ایجاد ISP گرفته اند و اعلام کرده اند که اجازه واگذاری اینترنت هوشمند (IN) را نیز به ISP ها نمی دهند. برخی از این شرکتهای مخابراتی حتی پیشنهاد دریافت 50 درصدی سود از ISP ها را ارائه کرده اند.



علمی با اشاره به تخلفات مخابرات خصوصی گفت: خصوصی شدن مخابرات حیات خلوتی برای عده ای شده است که زمان دریافت امتیاز خود را دولتی به حساب می آورند و در مواقعی که باید بر اقداماتشان نظارت صورت گیرد به بخش خصوصی تبدیل می شوند.



وی با تاکید بر اینکه خصوصی سازی در جهان نیز با این خطر مواجه بوده است افزود: دولت اختیارات خود را به یک بخش شبه دولتی واگذار کرده با این تفاوت که هیچ نظارتی بر عملکرد این شرکت ندارد و این در حالی است که این شرکت شبه دولتی از بودجه مردم ارتزاق می کند.



علمی اظهار امیدواری کرد که مسئولان امر با اتخاذ سیاستهای حمایتی مناسب در عمل زمینه رشد و شکوفایی صنعت اینترنت را با در نظر گرفتن حقوق میلیونها کاربر فراهم آورند.