معرفی بزرگترین شکستهای غولهای تکنولوژی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از استقبال محدودی که از ابزار شبکه اجتماعی Google Wave به عمل آمد، شرکت گوگل مجبور شد شکست خود را پذیرفته و به پایان دادن فعالیت آن اعتراف کند. این نرم افزار سال گذشته با اشتیاق فراوان ارائه شد اما این اشتیاق و هیجان در میان کاربرانی که استفاده از آن را بسیار پیچیده می دیدند، گسترش چندانی نیافت.

در ادامه به برخی از بزرگترین شکستهایی که شرکتهای بزرگ تکنولوژیکی به آنها تن داده اند، اشاره خواهد شد:

Google Buzz از دیگر مشکلات شرکت گوگل است. این نرم افزار میکروبلاگینگ به تازگی مورد انتقاد شدید رقیب سرسخت گوگل یعنی مایکروسافت قرار گرفته است و این شرکت اعلام کرده کاربران اینترنت دیگر نیازی به سایتهای شبکه اجتماعی ندارند. بسیاری از وبلاگ نویسان انتظار دارند این نرم افزار نیز به زودی مسیر Wave را طی کرده و از دور فعالیت خارج شود.

اپل نیز تا کنون شکستهای قابل توجهی را تجربه کرده است. ابزار Newton PDA یا صفحه پیامک اپل در سال 1993 ارائه شد. این ابزار با ویژگی هایی از قبیل مدیریت اطلاعات و شناسایی دست خط مسیر بسیاری از تلفنهای هوشمند امروز را هموار کرد. با این حال قیمت 700 دلاری این ابزار برای استفاده عموم بسیار گران بود و از سویی دیگر کمدین ها و برنامه های تلویزیونی به خاطر دقیق نبودن فناوری شناسایی دست خط آن، این گوشی را مورد یورش انتقادی و استهزا قرار دادند تا در نهایت در سال 1998 این گوشی از دور تولید و مصرف خارج شد.

اپل 3 در سال 1980 ارائه شد. ماشین ترسناکی که تولید برای اپل یک فاجعه به شمار می رفت و به سرعت به یکی از بدترین رایانه هایی که تا کنون در جهان ساخته شده شهرت پیدا کرد. ظاهر این رایانه واقعا زشت بود و ساختار داخلی و نرم افزاری آن نیز یک فاجعه بود. استیو جابز در زمان ساخت این رایانه ناگهان تصمیم گرفته بود از فن خنک کننده استفاده نکند و نبودن فن به معنی غیر فعال شدن تراشه های رایانه ای درون مدارها بود. پیشنهاد اپل برای جبران این نقص از ظاهر این رایانه وحشتناک تر بود: دستگاه را 10 سانتیمتر از سطحی بالا برده و رها کنید تا تراشه ها دوباره روشن شوند! قیمت هشت هزار دلاری اپل 3 نیز تیر خلاصی بود تا در نهایت در سال 1985 استفاده از آن برای همیشه متوقف شود.

مایکروسافت با ارائه Zune به آی-پاد اپل پاسخ داد. شکست مایکروسافت در ارائه این دستگاه که در سال 2006 و پنج سال پس از آی-پاد ارائه شد به حدی شدید بود که Zune حتی فرصت پیدا نکرد از اقیانوس اطلس عبور کرده و به خود را به اروپا برساند. نسخه های جدید این دستگاه به دلیل سادگی در استفاده مورد تحسین قرار دارند اما جامعه تکنولوژی جهان هرگز آنچه در ابتدا به عنوان اولین نمونه از Zune ارائه شد را فراموش نخواهد کرد.

تکنولوژی SPOT مایکروسافت از دیگر بلایایی بود که به جان این شرکت بزرگ افتاد. این تکنولوژی متشکل از یک سری محصولات از قبیل ساعتهای مچی و دیواری هوشمند و تجهیزات آشپزخانه بود که در جلب توجه مصرف کنندگان ناموفق باقی ماند.

تلفنهای همراه Kin مایکروسافت که با هدف خاص استفاده در شبکه های اجتماعی ارائه شده بود قبل از توقف خط تولید تنها 6 هفته در بازارها دوام آورد. این محصول به نظر زیبا و قابل استفاده می آمد اما در کنار قیمت 130 دلاری، به اضافه هزینه قرارداد خط تلفن و اتصال اینترنت، استفاده از این محصول بسیار پر هزینه بود. Kin در ژانویه 2010 ارائه شده و در ماه ژوئن طم شکست را چشید.

Sega Dreamcast در سال 1998 به عنوان یکی از بهترین کنسولهای بازی ارائه شد و تنها توانست تا سه سال بعد یعنی در سال 2001 در بازارها باقی بماند. دلیلی برای شکست این محصول وجود نداشت زیرا این کنسول در دسته کنسولهای خوب به شمار می رفت اما هرگز مورد استقبال مصرف کنندگان قرار نگرفت.

ابزار موتور سیکلت شکل Segway پس از ارائه شایعه متحول شدن شیوه های مسافرتی درون شهری را بر سر زبانها انداخت. اما آنچه مورد توجه سازندگان قرار نداشت، جرم به حساب آمدن استفاده از چنین ابزار دو چرخی بر روی جاده ها و خیابان های آسفالت بود. پس از دستور دولت انگلستان مبنی بر منع استفاده از این محصول در اماکن عمومی استفاده از آن به عنوان ابزار حمل و نقل عمومی کاملا غیر ممکن شد.