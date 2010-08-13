به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا دارپا اولین کمک هزینه های خود را به شرکتهایی که ساخت این فوق ابررایانه "اگزا فلاپی" را به عهده گرفته اند، اهدا کرده است. یک اگزا فلاپ برابر یک میلیون تریلیون محاسبه در ثانیه است.

چنین ابررایانه ای در برابر برترین ابررایانه جهان که تنها قدرت پردازش هزار تریلیون محاسبه در ثانیه را دارد بسیار قدرتمند است. دارپا اعلام کرده انتظار دارد نمونه اولیه این ابررایانه تا سال 2018 ارائه شود.

دارپا می گوید پروژه تحقیقاتی این مرکز برای تحلیل دریایی از اطلاعات مورد نیاز ارتش این کشور آغاز شده است. این پروژه با نام اختصاری UHPC در تلاش خواهد بود سخت افزاری را تولید کند که بر محدودیتهای کنونی رویکرد تکامل رایانه ها غلبه کند.

این رویکرد به واسطه قانون مور توصیف می شوند، قانونی که می گوید تعداد ترانزیستورهایی که می توانند بر روی یک قطعه سیلیکونی قرار بگیرند هر 18 تا 24 ماه دو برابر خواهد شد که چنین سرعت بالایی در افزوده شدن تعداد ترانزیستورها محدودیتهای فیزیکی را به وجود می آورند که به تدریج قانون مور را به پایان خواهد رساند.

برای غلبه بر این محدودیت باید تراشه هایی طراحی و ساخته شوند که میزان مصرف انرژی آنها در هر محاسبه به اندازه قابل توجهی کم و پایین باشد. هدف نهایی این پروژه بازخلق محاسبات رایانه ای است.

بر اساس گزارش بی بی سی، شرکتهای بزرگی مانند اینتل، Nvidia، MIT و لابراتوار ملی ساندیا شرکتهایی هستند که از حمایت مالی دارپا برای خلق این ابررایانه استفاده خواهند کرد.