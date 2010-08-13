امیر قلعه‌نویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت سپاهان پیش از بازی مقابل شاهین بوشهر اظهار داشت: بازی سختی مقابل شاهین داریم. شاهین تیم با برنامه‌ای است که یک مربی باهوش به نام حمید استیلی و یک مدیر خبره به نام حشمت مهاجرانی روی نیمکت آن حضور دارند.

وی افزود: البته شرایط سپاهان با توجه به بازگشت محرم نویدکیا و رفع احتمالی مصدومیت جمشیدیان به شرایط آرمانی نزدیک‌تر می‌شود. اگر بازیکنان بتوانند فرامین تاکتیکی را به خوبی در زمین پیاده کنند، می‌توانند اولین 3 امتیاز را از آن خود کنند.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص نوید‌کیا اینگونه ادامه داد: محرم سمبل باشگاه سپاهان است و در دل این باشگاه رشد کرده است. این بازیکن سالیان سال به پیراهن سپاهان وفادار بوده است و از نظر اخلاقی مورد تایید همه است. نوید‌کیا بازیکنی است که هرمربی دوست دارد او را در اختیار داشته باشد و قطعا بازگشت او به میادین به سود تیم خواهد بود.

وی در ادامه گفت: تنها غایب ما برای این بازی فابیو جانوآریو است که طبیعتا با رفع مصدومیت این بازیکن و رسیدن دیگر بازیکنان به شرایط ایده‌آل از لحاظ بدنی، رفته‌‍رفته به همان تیمی تبدیل می‌شویم که هواداران انتظار دارند.

قلعه‌نویی در خصوص وضعیت ملی‌پوشان تیم و درخشش در بازی مقابل ارمنستان،اظهار داشت: باوجود اینکه تیم‌ملی پنجشنبه به ایران بازگشته هنوز بازیکنانم را ندیده‌ام. البته آنطور که شنیدم متاسفانه سید جلال حسینی با مصدومیت از ناحیه زانو روبروه شده است. در مجموع فکر می‌کنم با این بازی در حق سپاهان ظلم شد چون در این دو هفته که باید هماهنگ می‌شدیم بازیکنان خود را در اختیار نداشتیم.

وی افزود: از بعد از بازی مقابل فولاد من دیگر ملی‌پوشان را ندیدم و از وضعیت آنها بی‌خبرم. با برگزاری این بازی اتفاقی افتاد که از نظر فنی اصلا درست نبود. پیش از آغاز فصل 2 هفته بازیکنان ملی‌پوش را نداشتیم، 14 روز با ما تمرین کردند و دوباره از هفته پیش تا به حال آنها را ندیدم. حالا ملی‌پوشان که در تهران هستند، انشالله زودتر برسند تا ببینم وضعیتشان چگونه است!

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به این سوال که "آیا سپاهان در بازی فردا هوادارانش را راضی می‌کند یا خیر؟"، گفت: هدف ما جلب رضایت هواداران است. ما اگر بازیکنان خود را از ابتدای فصل در اختیار داشتیم، خیلی زودتر به هماهنگی می‌رسیدیم و در جریان بازی‌های لیگ تازه به دنبال هماهنگی نبودیم!

وی ادامه داد: متاسفانه پیش از بازی‌های لیگ اردویی برگزار شد که در هیچ جای دنیا برگزار نمی‌شود. جالب بود وقتی از آقای ترابیان پرسیدند چرا با تیم‌های قوی‌تری بازی نداشتیم گفت که هیچ تیم ملی قوی در این مقطع اردو نداشت!

قلعه نویی افزود: مسئولان خودشان هم قبول دارند هیچ تیم ملی در این مقطع اردو نمی‌گذارد اما ما دقیقا خلاف این موضوع عمل کردیم. پیش از آغاز فصل تیم‌های باشگاهی بزرگ دنیا برای هماهنگی بیشتر بازی تدارکاتی برگزار کردند اما تازه باید در لیگ هماهنگ بشویم!

این مربی در ادامه اظهار داشت: این وسط سپاهان بیشتر از تیم های دیگر متضرر شد. چون هم ملی‌پوشان بیشتری داشت و هم ترکیب این تیم حدود 40 درصد تغییر کرده بود.

دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و شاهین بوشهر از هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر روز شنبه در ورزشگاه فولاد شهر برگزار می‌شود.