لیورپول - آرسنال مهم ترین دیدار هفته نخست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال انگلستان از فردا با برگزاری هشت دیدار برگزار می شود. چلسی مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها در استمفورد بریج میزبان وست برومویچ آلبیون خواهد بود. اما دیدار مهم هفته نخست را تیم های لیورپول و آرسنال در آنفیلد برگزار خواهند کرد.

برنامه کامل هفته نخست رقابت ها به این شرح است:



شنبه 23/5/1389 :

* تاتنهام - منچسترسیتی

* آستون ویلا - وستهام

* بلکبرن - اورتون

* بولتون - فولهام

* ساندرلند - بیرمنگام

* ویگان اتلتیک - بلکپول

* ولورهمپتون - استوک سیتی

* چلسی - وست برومویچ

یکشنبه 24/5/1389

* لیورپول - آرسنال

دوشنبه 25/5/1389

* منچستریونایتد - نیوکاسل