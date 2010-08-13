ماه رمضان بهترین فرصت برای کاهش وزن است

دکتر محسن نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افرادی که رژیم لاغری دارند و مایلند این رژیم را در ماه مبارک رمضان ادامه دهند اغلب دچار اضافه وزن می شوند. چون از یکطرف کاهش فاصله وعده های غذایی را داریم و از سوی دیگر مصرف مواد قندی و چربی در این ماه افزایش می یابد.

وی گفت: متاسفانه در ماه مبارک رمضان تمایل این قبیل افراد برای مصرف مواد قندی مثل حلوا، زولبیا و بامیه افزایش می یابد اما حتی اگر حجم و میزان مصرفی این خوراکیها بسیار کم باشد بازهم بدن با مصرف آنها در هر وعده غذایی کالری فراوانی دریافت می کند.

این کارشناس علوم تغذیه ادامه داد: از آنجا که فاصله وعده های غذایی در ماه رمضان کم است و همچنین میزان تحرک در این ماه کاهش می یابد این موضوع باعث می شود میزان کالری که دریافت می کنند بیش از نیاز بدن باشد که در نتیجه کالری اضافه در بافت چربی بدن ذخیره می شود تا بتواند در فرصتهای بعدی از آن استفاده کند و اگر این برنامه غذایی نادرست ادامه پیدا کند این وزن اضافه می تواند تا مدتها گریبانگیر فرد باشد.

وی افزود: افرادی که تحت رژیم لاغری هستند برنامه غذایی خود را در این ماه باید همانند گذشته ادامه دهند و در کنار رعایت فاصله گذاری میان وعده های غذایی نظیر افطار، شام و سحر باید مصرف میوه و سبزی را در برنامه غذایی خود قرار دهند.

نامور با بیان اینکه به واسطه روزه داری و افزایش مدت زمان گرسنگی حجم معده کاهش می یابد گفت: ماه رمضان فرصت خوبی است برای کسانی که اضافه وزن دارند و می خواهند به وزن طبیعی خود برسند.