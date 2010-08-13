۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

توکلی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج نهایی کنکور در اوایل نیمه دوم شهریور/ پذیرش 550 هزار کنکوری

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام اتمام انتخاب رشته کنکور گفت: نتایج نهایی کنکور سراسری سال 1389 اوایل نیمه دوم شهریورماه اعلام می شود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کارنامه نهایی آزمون سراسری نیمه دوم مهرماه 1389 منتشر می شود.

وی افزود: اعلام اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری دهه اول مهرماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  قرار می گیرد.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: 89 درصد داوطبان شرکت کننده در آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند که از این میان تمامی افرادی که نسبت به دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی ابراز علاقه مندی کرده بودند جزء مجازین به شمار آمدند.

وی افزود: در صورت درخواست دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، تکمیل ظرفیت برای برخی از رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1389 نیمه دوم مهرماه اعلام می شود.
 
توکلی اظهار داشت: کنکور سراسری سال 1389 با رقابت تعداد یک میلیون و 286 هزار و 813 شرکت کننده برگزار شد که از این تعداد 550 هزار نفر پذیرفته می شوند.
