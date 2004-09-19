رئيس بازرسان آمريكايي : عراق سلاح كشتار جمعي نداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري اتريش ، " چارلز دويلفر " ( Charles Duelfer) رئيس بازرسان آمريكايي مرتبط با پرونده هسته اي عراق با ارائه يك گزارش 1500 صفحه اي خاطر نشان ساخت : تا كنون ردپايي دال بر وجود تسليحات كشتار جمعي در عراق پيدا نشده و اين مسئله براي همگان محرز شده است .

وي دراين مطلب تاكيد كرد : بر اساس برخي شواهد، علائمي مبني بر تلاش صدام براي دستيابي به اينگونه سلاحها وجود داشته است.

اين منبع خبري در ادامه نوشت : تمامي اين مسائل در حالي است كه مقامات انگليس و آمريكا وجود تسليحات كشتار جمعي در عراق را بهانه اي براي حمله نظامي به اين كشور اعلام كرده بودند .

" كوفي عنان " دبير كل سازمان ملل نيز در يكي از گفتگوهاي اخير با غيرقانوني خواندن جنگ عراق خاطر نشان ساخته بود بايد براي تامين امنيت در اين منطقه بيش از پيش تلاش شود .