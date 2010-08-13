به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی شب گذشته ( پنجشنبه ) در نخستین جشنواره ماندگاران اصناف و بازار با بیان این مطلب اظهار داشت: رویکرد شهرداری تهران تبدیل شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی است و برای دسترسی به این مهم باید اعتماد مردم و مشارکت بیشتر آنها را در امور شهر جلب کند.

وی افزود: شهرداری باید به شهر و برای شهر خدمت کند و لازمه‌ آن این است که مردم به مدیریت شهری اعتماد کنند و مدیریت شهری نیز رویکرد خود را به سمت رویکرد فرهنگی و اجتماعی سوق دهد.

این عضو شورای شهر از راه‌اندازی خانه فرهنگ در بازار تهران خبر داد و افزود: امیدوارم این خانه فرهنگ به مکانی برای برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی در این مکان تبدیل شود.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره ماندگاران بازار از سوی شهرداری تهران و شورای شهر اظهار داشت: با کمک اصناف بازار و اعضای منتخل آن، 7 آیتم از جمله فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و.. ‌برای انتخاب چهره‌های ماندگار بازار درنظر گرفته شد و چهره‌های ماندگار از سوی هیئت داوران از میان خود اصناف، انتخاب شدند.

طلایی ادامه داد: در این جشنواره از 40 نفر از درگذشتگان ماندگار بازار تهران، 30 چهره شاخص در قید حیات و 200 چهره ماندگار از اصناف برگزیده شدند که از آنها تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر افزود: امیدوارم بتوانیم دبیرخانه این جشنواره را فعال کرده و هرسال این جشنواره را برگزار کنیم.

در پایان مراسم، با حضور شهردار تهران از 40 نفر از چهره‌های ماندگار بازار به نمایندگی از دیگر برگزیدگان، تجلیل به عمل آمد.

در بخش دیگری از این مراسم، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز ضمن سخنانی اظهار داشت: بازار ، اصناف و نهادهای اداره کننده آن در طول تاریخ قبل و بعد از انقلاب آثار فراوانی در روند انقلاب اسلامی داشته است و نقش جدی در ثبات و رشد و توسعه انقلاب ایفا کرده است.

یحیی آل اسحاق در ادامه گفت: پیش از انقلاب که دولتها معارض بوده و بازار را هم جهت خود نمی‌دیدند اما بعد از انقلاب هم آنطور که باید و شاید این قشر مورد توجه قرار نگرفتند البته نمی‌خواهم بگویم که مورد توجه نیستند اما حق هم این نیست.

وی با تاکید براینکه امروزه صاحب نظران و دلسوزان نظام و متفکران می‌دانند که جنگ علیه نظام، جنگی نرم است ادامه داد: فلش و جهت عمده این جنگ نرم در حوزه اقتصادی است و جهت‌گیری آن افسران میدانی اقتصاد هستند که همانا شما عزیزان بازار هستید.

بر اساس این گزارش در مراسم شب گذشته روحانیون شاخصی نظیر حاج شیخ حسین انصاریان و چهره های برجسته بازار تهران و تشکلهای مختلف صنفی حضوری گسترده داشتند و استقبال از این برنامه به شکلی بود که به صورت خودجوش بیش از دو برابر ظرفیت دعوت شدگان در محل برگزاری مراسم حضور یافته بودند که این امر مشکلاتی را برای برگزار کنندگان به وجود آورد.