ناامیدی و بدبینی 68 درصد آمریکایی ها درباره آینده جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال و شبکه خبری ان بی سی در یک نظرسنجی جدید از افزایش فزاینده بدبینی مردم آمریکا به عملکرد دولت "باراک اوباما" در جنگ افغانستان و افزایش مخالفان این جنگ خبر دادند.
دو رسانه مذکور در این نظرسنجی اعلام کردند که 68 درصد از مردم آمریکا دچار سردگمی و بدبینی درباره آینده جنگ افغانستان و پیروزی ارتش در ای جنگ شده اند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که تنها 34 درصد از مردم آمریکا از عملکرد اوباما راضی هستند و 57 درصد اعلام کردند که رئیس جمهوری ایالات متحده نتوانسته به امیدها و آرزوهای مردم جامه عمل بپوشاند.
همچنین آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ و روزنامه یو اس ای تودی نشان داد که در پی افشاگری ویکی لیکز میزان حمایت آمریکایی ها از جنگ افغانستان 5 درصد کاهش یافته است و هم اکنون 43 درصد از مردم ایالات متحده بر این باورند که این جنگ "اشتباه" بوده است.
