ناامیدی و بدبینی 68 درصد آمریکایی ها درباره آینده جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال و شبکه خبری ان بی سی در یک نظرسنجی جدید از افزایش فزاینده بدبینی مردم آمریکا به عملکرد دولت "باراک اوباما" در جنگ افغانستان و افزایش مخالفان این جنگ خبر دادند.

دو رسانه مذکور در این نظرسنجی اعلام کردند که 68 درصد از مردم آمریکا دچار سردگمی و بدبینی درباره آینده جنگ افغانستان و پیروزی ارتش در ای جنگ شده اند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که تنها 34 درصد از مردم آمریکا از عملکرد اوباما راضی هستند و 57 درصد اعلام کردند که رئیس جمهوری ایالات متحده نتوانسته به امیدها و آرزوهای مردم جامه عمل بپوشاند.

همچنین آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ و روزنامه یو اس ای تودی نشان داد که در پی افشاگری ویکی لیکز میزان حمایت آمریکایی ها از جنگ افغانستان 5 درصد کاهش یافته است و هم اکنون 43 درصد از مردم ایالات متحده بر این باورند که این جنگ "اشتباه" بوده است.

بر این اساس از زمان روی کار آمدن "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا این بالاترین میزان کاهش حمایت آمریکایی ها از جنگ افغانستان است و هرچقدر از اشغالگری این کشور در سال 2001 می گذرد، شاهد کاهش چشمگیر حمایت مردم ایالات متحده از سیاست های دولت در افغانستان هستیم، چنانچه در اوایل سال 2009 تنها 30 درصد از آمریکایی ها اشغالگری در این کشور را اشتباه می دانستند اما این رقم هم اکنون به 43 درصد رسیده است.