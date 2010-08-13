افغانستان گورستان اشغالگران؛ آمریکا و ناتو محکوم به شکست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر در مطلبی با عنوان " افغانستان... گورستان اشغالگران در طول تاریخ " می نویسد: آمریکا قدم در راهی نهاده که سالها پیش اتحاد جماهیر شوروی در آن قدم گذاشته بود.

آمریکا در سال 2001 به بهانه درهم کوبیدن شبکه تروریستی القاعده و از بین بردن طالبان و دورکردن آن از مرکز قدرت وارد افغانستان شد و در حقیقت این کشور را به اشغال درآورد. اما درحال حاضر دولتمردان آمریکایی با این مشکل روبرو هستند که توانایی کافی برای رسیدن به اهداف خود را ندارند و درعین حال خسارتهای فراوانی نیز به آنان وارد شده است.

روزنامه الوطن درادامه تاکید می کند: اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان راه حل مناسبی برای حل مشکلات موجود کاخ سفید در افغانستان به شمار نمی رود.

تاریخ به ما می گوید که اعزام نیروهای بیشتر برای مقابله با هر انقلابی معادله موفقی برای پیروزی در جنگ نیست. اتحاد جماهیر شوروی بعد از 10 سال از حضور خود در افغانستان و همچنین فرانسوی ها در الجزایر و آمریکا در ویتنام این تجربه را کسب کردند.

الوطن می افزاید: جنگ آمریکا در افغانستان مانند جنگ عراق نیست چرا که نظامیان آمریکایی در شهرهای عراق مستقر هستند اما شهرهای افغانستان تا حدودی از آرامش برخوردارند هرچند که نیروهای طالبان شروع به حرکت به سمت شهرها کردند.

این روزنامه در پایان تاکید می کند: اگر اتحاد جماهیر شوروی در گذشته در سیطره بر افغانستان آن هم با استفاده از نیروهای مسلح شکست خورد حتما آمریکا و نیروهای ناتو هم با شکست و ناکامی روبرو می شوند همچنانکه تحولات کنونی افغانستان خود بیانگر شکستی است که انتظار آمریکا و ناتو را می کشد.