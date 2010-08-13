لیلی گلستان، مدیر نگارخانه گلستان و بانی برگزاری نمایشگاه "صد اثر، صد هنرمند" در مورد آخرین میزان فروش این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 78 اثر فروخته شده است که البته هنوز مبلغ دقیق فروش جمع‌آوری نشده است ولی در مرز 70 میلیون تومان قرار دارد.

وی افزود: قبلا اثری از مش اسماعیل که نه میلیون تومان فروخته شده بود به عنوان گران‌ترین اثر فروش رفته اعلام شد اما فعلا فروش تابلویی از محمد احصایی با قیمت 10 میلیون و 500 هزار تومان جای آن را گرفته تا بتواند گران‌ترین اثر خریداری شده را به خود اختصاص دهد.

نمایشگاه "صداثر، صد هنرمند" تا امروز، 22 مرداد در نگارخانه گلستان به نشانی دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 درحال برگزاری است.



