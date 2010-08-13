298 میلیارد ریال برای تملک املاک معارض بزرگراه شهید باکری هزینه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید طلوعی شهردار این منطقه با اشاره به اینکه تملک املاک با اولویت پروژه ها انجام می شود افزود: بزرگراه شهید باکری به عنوان یکی از بزرگترین پروژه بزرگراهی شهر تهران و تکمیل کننده بزرگراهی غرب تهران به طول 7 کیلومتر در حال احداث است.

وی تعداد معارضان این طرح را بیش از 100 ملک اعلام کرد و گفت: تاکنون 98 معارض پس از توافقهای لازم تملک شده و مابقی نیز در چند ماه آینده تملک خواهند شد.

وی مساحت املاک تملک شده را 36 هزار و 213 متر مربع اعلام کرد و گفت: از تعداد پلاک تملک شده 27 هزار و 385 متر مربع عرصه، 8610 مترمربع اعیان و 218مترمربع ملک تجاری هستند.

شهردار منطقه تصریح کرد: تملک معارضان پروژه احداث بزرگراه شهید باکری از سال 86 آغاز شده است و اداره املاک و مستغلات منطقه در نظر دارد تا پایان سالجاری کلیه معارضین را برای تکمیل بزرگراه رفع کند.



