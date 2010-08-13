به گزارش خبرگزاری مهر، لوئیس آنتونی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی "پرسش از فلاسفه" درباره این موضوع که فیلسوف به چه کسی گفته میشود، گفته است: مفهوم فیلسوف را نمیتوان انحصاری کرد. این مفهوم به شیوهها و روشهای گوناگونی به کار میرود و در معانی عام و خاص، مصادیق مخصوص به خود را دارد.
برای نمونه این مفهوم به کسی اطلاق میشود که مدعی است پرسشهای اساسی و بنیادین را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. اما در واقع این بحث و بررسی از یک نگاه دور خود چرخیدن تلقی میشود.
فیلسوف به غیر از معنای عامی که مورد اشاره قرار گرفت به کسی گفته میشود که در دانشگاه به آموزش فلسفه مشغول است. این معنای خاص فیلسوف است که با معنای عام آن تفاوت دارد.
در معنای عام فلسفه را باید به معنای توجه و بررسی نظاممند مجموعهای از پرسشها درباره "معنا" و "وجود" در نظر گرفت.
فلسفه تحلیلی استدلالهای قوی و تحلیلی را در روش خود به کار میبندد و غالباً بر زبانی تأکید دارد که پرسشهای فلسفی از طریق آن بیان شده است.
سنت فلسفی دیگر که از زمان فلسفه مدرن غرب مطرح شده، سنت فلسفه قارهای نامیده میشود که شخصی چون بودریار در این سنت فلسفی جای میگیرد. معمولاٌ فلاسفهای که به یک سنت فلسفی تعلق دارند با آثار سنت فلسفی دیگر چندان آشنایی ندارند.
با اینکه بنده به عنوان کسی که متعلق به سنت فلسفه تحلیلی است با کارها و تلاشهای فلسفی سنت قارهای مأنوس نیستم و آنها را درک نمیکنم ولی این به معنای آن نیست که متفکران آن شاخه و شیوه فلسفی را فیلسوف قلمداد نکنم.
فیلسوف یک سنت فلسفی خاص نباید فیلسوفان رقیب را تخطئه کند
فلسفه اطلاق یک صفت افتخاری به کسی نیست بلکه فلسفههای خوب و بد داریم. البته ما حق نداریم به صرف اینکه از یک شیوه فلسفی و نگرشی خاص خوشمان نیامد آنرا احمقانه و نادرست و فاقد استدلال بنامیم.
صرف خوش آمدن از یک طرز تفکر و شیوه استدلالی آنرا فلسفه خوب نمیسازد و از سوی دیگر اگر از یک شیوه فلسفی بدمان آمد و آنرا نپسندیدیم حق نداریم آنرا "فلسفه بد" اطلاق کنیم.
تعیین فلسفه خوب و بد در یک گستره وسیع از اجماع متفکران حاصل میشود و به رغم این موضوع برخی طرفداران آن شیوه فلسفی باقی خواهند ماند.
