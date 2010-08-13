۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

درّی:

موضوع محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در هیئت دولت بررسی می‌شود

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بررسی موضوع محل برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در کارگروه کتاب هیئت دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری افزود: البته منتظر آماده‌سازی شهر آفتاب هم هستیم که وعده آماده شدن آن توسط شهرداری داده شده است. اما در صورت آماده نشدن این فضا، از طریق هیئت دولت محلی مناسب برای برگزاری بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آماده خواهیم کرد.

معاون وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی اضافه کرد: با عنایت به تأکید رئیس جمهور محترم برای اختصاص محلی شایسته برای برپایی نمایشگاه کتاب موضوع بصورت جدی در کارگروه کتاب هیئت دولت در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: باتوجه به اهمیت موضوع محل‌هایی برای برپایی و یا حتی ساخت در نظر گرفته شده و در حال طی شدن مراحل کارشناسی آن هستیم.
 
 

