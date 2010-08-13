معصومی به خبرنگار مهر گفت: میکس نهایی فیلم را احمد صالحی انجام میدهد که یک هفته دیگر به پایان میرسد و فیلم آماده پخش میشود. "گوسفند شاه" را به شبکه چهار تحویل میدهیم تا در نوبت پخش قرار بگیرد.
مهدی احمدی، مرضیه خوشتراش و باقر صحرارودی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را فریدون جیرانی نوشته و احسان جوانمرد بازنویسی را انجام داده است.
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: نادر معصومی، صدابردار: احمد صالحیان، گریم: عباس صالحیان، طراح صحنه و لباس: علی مربی، دستیار اول کارگردان: علی معصومی، تهیهکننده: حسین مروی. محصول شبکه چهار.
خسرو معصومی فیلمهای سینمایی "باد در علفزار میپیچد"، "عاشق کشی"، "جایی در دوردست" و ... را در کارنامه دارد.
