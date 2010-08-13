۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۹

بکهام پیشنهاد بازی خداحافظی فابیو کاپلو را رد کرد

دیوید بکهام پیشنهاد فابیو کاپلو مبنی بر خداحافظی از تیم ملی فوتبال انگلستان را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بکهام در دیدار دوستانه مقابل مجارستان که به پیروزی 2 بر یک انگلستان انجامید، از بازی کنار گذاشته شد. کاپلو می گوید این بازیکن که 115 بازی ملی در کارنامه دارد جایی در آینده فوتبال انگلستان ندارد و این در حالی است که بکهام می گوید در صورتی که شرایط بدنی اش اجازه بدهد، دوباره به تیم فوتبال انگلستان بازخواهد گشت.

سرمربی تیم فوتبال انگلستان از بکهام خواسته بود که در دیدار با مجارستان که در ورزشگاه ومبلی برگزار شد، در زمین حاضر شده و با هواداران خداحافظی کند.

بکهام در خصوص تصمیم کاپلو مبنی بر جوانگرایی در تیم ملی انگلستان و کنار گذاشتن او گفت: من مبارزه می کنم تا به تیم ملی انگلستان بازگردم. همواره گفته ام هرگز برای بازی در تیم ملی کشورم کناره گیری نمی کنم. خواه یک بازی باشد خواه 10 بازی، من همیشه در دسترس خواهم بود.

