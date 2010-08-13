جشنواره تابستانی قشم ناکام درجذب گردشگر/ گرانی سفر؛ دلیل بی اقبالی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنوارههای تابستانی تدبیری هر ساله است برای اینکه کابوس رکود مسافر در فصل گرمای طاقت فرسا در جزیره های جنوبی کشور یا همان مناطق آزاد به خواب شیرین رونق و پرمسافری تبدیل شود. از این رو جشنواره منطقه آزاد کیش به دلیل سرمایه گذاریهای انجام شده در این منطقه و امکانات موجود در آن که جاذبه بیشتری برای مسافران دارد و همچنین به مدد تبلیغات تلویزیونی گسترده و پوشش جشنوارههای تابستانی در صدا و سیما اقبال بیشتری در جشنواره های تابستانی داشته ولی هنوز منطقه آزاد قشم در ابتدای راه است. این در حالی است که قشم به دلیل جاذبه های طبیعی گردشگری و سواحل بکر و زیبا ظرفیتهای منحصر به فردی در جذب مسافر دارد ولی گویا جشنواره های تابستانی نیز نمی تواند بخت این منطقه را برای ورود گردشگر باز کند.

البته برگزاری همین جشنواره های تابستانی نیز برای این منطقه کم هزینه نیست و هر ساله مبلغ بسیاری برای آن هزینه می شود که در عمل نتیجه موثری برای افزایش مسافر ندارد.

از جشنواره های یک میلیاردی تا صد میلیونی

در دوره مدیریتهای گردشگری قبلی این منطقه با وعده های شیرین و غیرعملی مبنی بر اینکه با برگزاری جشنواره تابستانی 120 هزار مسافر وارد منطقه می شود بودجه های هنگفتی به این جشنواره ها اختصاص داده شد. گفته می شود هزینه سالیانه جشنواره تابستانی در یکی از همان سالها به حدود یک میلیارد تومان هم می رسید. این در حالی است که سالهای قبل، این هزینه از 200 میلیون تومان تجاوز نمی کرد. حتی در دوره های قبل، مسئولان منطقه آزاد ترجیح دادند این بودجه را به جای صرف در جشنواره تابستانی به زلزله زدگان استان هرمزگان و بومی های قشمی اختصاص دهند.

اگر چه یک میلیارد بودجه نیز نتوانست جشنواره تابستانی آن سال منطقه آزاد را داغ کند و در بهترین شرایط موفق شد تنها حدود 30 هزار مسافر را وارد جزیره قشم کند. جشنواره ای که فرزین حق دل مدیر کل فعلی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد مدعی است که بیش از 700 میلیون تومان برای آن هزینه نشده بود.

به گفته حق دل، امسال نیز هزینه برگزاری این جشنواره یا به عبارتی جشنهای شبانه منطقه آزاد قشم حدود 100 میلیون تومان برآورد شده است. این بودجه ای برای جشنواره ای صرف می شود که تنها به تبلیغات، ساماندهی نیروها و برگزاری چند شب جشن شبانه با حضور خوانندگان و هنرمندان خلاصه شده است. جشنهایی که اغلب مشتریانش بومیهای منطقه هستند نه مسافران و گویا این مراسمها تنها برای قشمیان جذاب است.

هنرمندان پرطرفدار به قشم نمی روند

معمولا هنرمندان مطرح تر و خواننده های معروف تر در جشنواره های منطقه آزاد کیش شرکت می کنند و در جشنواره قشم خوانندگانی دعوت می شوند که حق الزحمه کمتری دریافت کنند چرا که برای حضور در کنسرتهای این خوانندگان در کیش بلیت فروخته می شود و درآمد خوبی برای آنها دارد.

ولی در قشم به دلیل عدم استقبال در صورت فروش بلیت، حضور در جشنهای جشنواره رایگان است و سازمان منطقه آزاد خود هزینه ای را به هنرمندان بابت حق الزحمه پرداخت می کند. به همین خاطر است که معمولا برنامه هنرمندان مطرح تر برای جشنواره قشم لغو می شود و این برنامه ها با استقبال مسافران مواجه نمی شود.

در این زمینه مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری منطقه معتقد است که منطقه آزاد کیش اداره ارشاد برای اخذ اجازه کنسرت ندارد و تعدادی از خواننده ها که در این منطقه کنسرت برگزار می کنند در قشم نمی توانند بخوانند چون که باید پروسه ای طولانی برای اخذ مجوز از اداره ارشاد منطقه طی کنند.

وی ادامه می دهد: به همین دلیل است که ما شرکت در این جشنواره را برای خواننده ها منوط به داشتن تمامی مجوزها کرده ایم.

برنامه های لغو شده جشنواره امسال

امسال نیز جشنواره تابستانی منطقه آزاد قشم با کمی تاخیر به دلیل تغییر مدیرعامل آن از 26 تیرماه آغاز شد و بعد از اجرا نشدن تمامی برنامه هایی که وعده آن پیش از این داده شده بود مانند رالی خانوادگی از تهران به قشم و مسابقه جت اسکی و یا حضور برخی خواننده ها به پایان رسید.

جشنواره ای که به گفته حق دل مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد 70 هزار بازدید کننده داشته است به عبارتی حدود سه هزار و 500 نفر در روز. البته این تعداد بازدیدکننده بیشتر از بومیان منطقه بودند و حضور مردم در سالن جشنواره حاکی از این بود که کمتر از 5 درصد آنها را مسافران تشکیل می دادند. این نکته را حق دل مقام مسئول مربوطه با بیان اینکه اغلب شرکت کنندگان در جشنواره قشم بومیان جزیره بودند، تائید می کند. در واقع 100 میلیون تومان بودجه برای برگزاری یک جشنواره محلی برای بومیان منطقه هزینه شده است.

البته در جشنواره تابستانی، مسئولان ارائه تخفیف 50 درصدی هتلها را از ویژگیها و خدمات برای جذب مسافر اعلام می کنند این در حالی است که بعد از تعطیلات نوروزی و اردیبهشت ماه تا اواخر مهرماه به دلیل گرمای هوا، فصل کم مسافر جزیره محسوب می شود و هتلها حتی در برخی موارد تا 70 درصد نیز تخفیف برای مسافران خود در نظر می گیرند و این یک سیاست تجاری هتلها برای جذب مسافر است.

مدیر یکی از هتلهای سه ستاره قشم در این زمینه می گوید: از ابتدای خرداد ماه به خاطر نبود مسافر و رقابت بین هتلها برای جذب مسافر مجبور هستیم تا اتاقها و سوئیتهای هتل را با قیمتهایی بسیار پائین در اختیار مشتریان قرار دهیم.

وی ادامه می دهد: به طور مثال در این ماهها سوئیتهای 6 تخته هتل سه ستاره با تمام امکانات با قیمت شبی تا 40 هزار تومان نیز به مسافر داده می شود در حالی که طبق قیمت گذاری اتحادیه قیمت آن در حدود شبی 130 هزار تومان است.

وی می گوید: تخفیف ما در واقع ربطی به برگزاری جشنواره ندارد و ما مجبور به ارائه چنین تخفیفهایی در چند ماه از بهار و تابستان هستیم و نه در مدت 15 یا 20 روز برگزاری جشنواره.

100 میلیون تومان بودجه برای کاهش 20 درصدی مسافر

حق دل مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد قشم با بیان این که در مدت برگزاری جشنواره ضریب اشغال هتلها در برخی مراکز اقامتی به 60 درصد هم می رسید ولی میانگین آن بین 35 تا 40 درصد بود می گوید که در مدت برگزاری جشنواره ورود مسافر به جزیره 50 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که آمار نشان می دهد درصد اشغال هتلها در منطقه در این مدت حدود 9 درصد، هتل آپارتمانها 15 درصد و مهمانپذیرها 38 درصد بود.

تعداد مسافران نیز از حدود 27 هزار نفر ماه قبل از برگزاری به حدود 21 هزار نفر در مدت برگزاری جشنواره رسید. در واقع 100 میلیون تومان برای کاهش حدود 20 درصدی مسافر در این جزیره هزینه شد.

البته این رقم از سالهای پیش از آن نیز بسیار کمتر است به طوری که به گفته لاریجانی مدیریت سیاحتی گردشگری سابق منطقه آزاد قشم تعداد مسافران جشنواره تابستانی در سال 85 کمتر از 25 هزار نفر بوده و در سال 86 به 32 هزار نفر رسیده است.

سیاست جدیدی جایگزین جای جشنهای شبانه تابستانی برای جذب مسافر شود

تجربه برگزاری جشنواره تابستانی در قشم نشان داده است که تخفیف هتلها که حتی بدون برگزاری جشنواره نیز به دلیل کم بودن تعداد مسافران هتلداران مجبور به اعمال آن هستند و یا برگزاری جشنهای شبانه نتوانسته در جذب مسافر موفق باشد.

صرف بودجه های این جشنواره در بخشهای دیگر می تواند توفیق این منطقه را برای جذب گردشگری بیشتر کند. به طور نمونه یکی از دلایل تمایل کمتر سفر به این منطقه فاصله زیاد و هزینه بالای سفر از طریق هوایی است این در حالی است که شاید تخفیف در بلیت هواپیما و یا صرف بودجه جشنواره های تابستانی برای راه اندازی تورهای ارزان قیمت گسیل مسافر را به جزیره به دنبال داشته باشد. البته برگزاری تورهای ارزان قیمت و کاهش قیمت بلیت هواپیما تجربه ای است که قشم پیش از این نیز تجربه کرده و موجب رونق مسافر در جزیره شده است.