بی ارزشی مردم روسیه برای کرملین / روسیه دموکراتیک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره نوشت : در هفته هایی که جنگلهای مسکو گرفتار آتش سوزی است برخی مسائل روشن شد از جمله اینکه ملت روسیه برای قدرتهای سیاسی آن تقریبا هیچ ارزشی ندارد.

نویسنده در ادامه اشاره کرد که حدود ده سال پیش نیز یکی از زیردریایی های هسته ای روسیه که مایه غرور و افتخار این کشور بود به نام کورسک غرق شد که در اثر آن حدود 118 ملوان روسی در دریا غرق شدند.

تا امروز هنوز کسی نمی داند که چرا در آن زمان روسیه مدت طولانی کمکهای خارجی برای نجات قربانیان را نپذیرفت. چرا حتی یکی از ملوانان این زیردریایی نجات نیافت و چرا حتی از یکی از افسران نیروی دریایی این کشور برای این حادثه بازخواست نشد؟

اما امروز شرایط به گونه ای دیگر است و زمانی که مسئولانی از جمله شهردار مسکو یا فرمانده مناطقی از روسیه که در آتش می سوزد در دوردستها مشغول استراحت هستند و یک بی علاقگی و بی مسئولیتی بی شرمانه ای را در برابر این حادثه از خود نشان می دهند ما دقیقا می دانیم که موضوع از چه قرار است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد : روسیه یک حکومت دموکراسی و مردم سالار نیست. اگر پوتین در خاکسترهای باقی مانده از آتش سوزی مهیب جنگلهای مسکو می ایستد و وعده بازسازی را به مردم می دهد این به منزله شروع تبلیغات انتخاباتی وی برای ورود مجدد به کرملین نیست چرا که در اصل هیچ رقابت انتخاباتی در این کشور وجود ندارد.

کسی که در سال 2012 به کرملین قدم می گذارد، پوتین،مدودوف و یا هر کس دیگری ورود او نتیجه معاملات قدرتی در این کشور است و نه نتیجه پیروزی وی در یک رقابت سیاسی باز.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است : به این ترتیب آتش سوزی تابستان امسال مانند هر حادثه ناگوار دیگری در روسیه مسائلی را در این کشور آشکار کرد. رکود سیاسی و کارگردانی قدرت، دوری مردم از دولت و اینکه مردم از روی عادت به کرملین امید بسته اند.

در پایان این مطلب آمده است: شوروی سابق نیز تقریبا همین گونه شکست خورد.