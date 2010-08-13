روسیه از آغاز سوختگذاری نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد : روسیه عملیات سوختگذاری در نیروگاه اتمی بوشهر را آغاز کرد.



این شبکه ابتدا به نقل از مقامات روسیه گزارش داد : نیروگاه اتمی بوشهر هفته آینده راه اندازی می شود.



العربیه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرد، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بودند نیروگاه اتمی بوشهر پس از ماه مبارک رمضان راه اندازی خواهد شد.