استقرار 2 هزار نظامی صهیونیست در قدس/ بازداشت 80 فلسطینی در "جلبون"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان هزاران نفر از نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف مسجدالاقصی و بخش قدیمی شهر قدس نمازگزاران فلسطینی را محاصره کردند.

سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شد که نظامیان صهیونیست به خاطر جلوگیری از وقوع درگیری در جریان برگزاری نماز جمعه در مسجدالاقصی صورت گرفته است.

در همین حال پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز اعلام کرد: شهر قدس در اولین جمعه ماه مبارک رمضان به یک پادگان نظامی اسرائیل تبدیل شده است و دو هزار نظامی صهیونیست در مناطق مختلف این شهر مستقر شده اند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی هر سال در ماه مبارک رمضان به ویژه روز قدس جمعه آخر این ماه) تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف مسجدالاقصی اعمال می کند و مانع حضور تمام فلسطینی ها به این مکان مقدس می شود. بنا بر اعلام منابع رژیم صهیونیستی فقط مردان بالای 45 سال و زنان بالای 50 سال اجازه اقامه نماز در مسجدالاقصی را خواهند داشت.



این اقدامات نشان دهنده وحشت و نگرانی شدید صهیونیستهای اشغالگر از حضور گسترده و پرشور نمازگزاران روزه دار فلسطینی در نخستین قبله مسلمانان است.

پایگاه اینترنتی النشره نیز اعلام کرد که نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه فلسطینی جلبون در شرق جنین واقع در کرانه باختری بیش از 80 فلسطینی را بازداشت کردند.