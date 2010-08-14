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۲۳ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۷

"اوسنه پادشاهی" احمدجو روی میز تدوین است

"اوسنه پادشاهی" احمدجو روی میز تدوین است

مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" به کارگردانی امرالله احمدجو همزمان با تصویربرداری مراحل تدوین را سپری می‌کند.

امرالله احمدجو در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی مهوش صبرکن به بازیگران این پروژه ملحق شده است. تصویربرداری تا پایان سال طول می‌کشد و همزمان با تصویربرداری مجموعه تدوین می‌شود.
 
تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" در 50 قسمت 40 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا جودی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه ادامه دارد. در این مجموعه که اول اردیبهشت‌ماه در اصفهان کلید خورده محمود پاک‌نیت، محمد فیلی، آتش تقی‌پور، پرویز بزرگی، حسن اکلیلی، فریدون سورانی، بهروز مسروری و ... بازی می‌کنند.
 
در خلاصه داستان این سریال آمده است: حسام بیگ با نام جدید سامشا اکنون پادشاه ایران شده و برای خوشگذرانی به سمت اصفهان می‌آید. کاروان او را همسرش ملک خاتون، و دو فرزندش ولیعهد و شا دخترو، تلخک دربار قشونسالار، میر غضب و ریز و درشت درباریان، جارچیها، دسته موزیک، آشپزخانه دربار و... همراهی می‌کنند. تا اینکه ....
 
عوامل "اوسنه پادشاهی"عبارتند از مدیر تصویربرداری: جهان بخش مهربخش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح چهره پردازی: احسان روناسی، صدابردار: حسین حجازی، تدوین: مهدی جودی و مجری طرح: موسسه فرهنگی میثاق فیلم.
 
کد مطلب 1132887

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