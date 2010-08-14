"اوسنه پادشاهی" احمدجو روی میز تدوین است

امرالله احمدجو در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی مهوش صبرکن به بازیگران این پروژه ملحق شده است. تصویربرداری تا پایان سال طول می‌کشد و همزمان با تصویربرداری مجموعه تدوین می‌شود.



تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "اوسنه پادشاهی" در 50 قسمت 40 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی رضا جودی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه ادامه دارد. در این مجموعه که اول اردیبهشت‌ماه در اصفهان کلید خورده محمود پاک‌نیت، محمد فیلی، آتش تقی‌پور، پرویز بزرگی، حسن اکلیلی، فریدون سورانی، بهروز مسروری و ... بازی می‌کنند.



در خلاصه داستان این سریال آمده است: حسام بیگ با نام جدید سامشا اکنون پادشاه ایران شده و برای خوشگذرانی به سمت اصفهان می‌آید. کاروان او را همسرش ملک خاتون، و دو فرزندش ولیعهد و شا دخترو، تلخک دربار قشونسالار، میر غضب و ریز و درشت درباریان، جارچیها، دسته موزیک، آشپزخانه دربار و... همراهی می‌کنند. تا اینکه ....



عوامل "اوسنه پادشاهی"عبارتند از مدیر تصویربرداری: جهان بخش مهربخش، طراح صحنه و لباس: محسن نوروزی، طراح چهره پردازی: احسان روناسی، صدابردار: حسین حجازی، تدوین: مهدی جودی و مجری طرح: موسسه فرهنگی میثاق فیلم.

