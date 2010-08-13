آزادگان نماد مقاومت امت اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه افزود: ماه رمضان ماه جدا شدن از دنیا و پستیهاست.
وی ماه رمضان را ماه اسلام و ماه تواضع و فروتنی دانست و اظهار داشت: مردم و مسئولان قدر این ماه را به خوبی بدانند و این ماه فرصتی است که باید از آن کمال استفاده را برد.
امام جمعه بیرجند با بیان اینکه قرآن 84 صفت و اسم برای خود عنوان کرده است، تصریح کرد: یکی از پیامهای قرآن شناخت عالم فیزیک و دیگری توجه به عقل تجریدی است.
حجت الاسلام رضایی بیرجندی با اشاره به اینکه کسانی از قرآن اعراض می کنند که جاهل هستند، گفت: نتیجه اعراض از قرآن زندگی کردن سخت است.
وی به برگزاری اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: برگزاری اجلاس سراسری نماز در خراسان جنوبی هویت و فرهنگ این استان را به کشور نشان می دهد.
حجت الاسلام رضایی بیرجندی از افتتاح دفتر رسیدگی به امور مساجد در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: مسجد محوری ترین مکانی است که می توان نام برد و باید حرمت مسجد را نگه داشت.
وی یکی از مناسبتهای این هفته را پیروزی حزب الله لبنان و روز مقاومت اسلامی عنوان کرد و افزود: امروز نزدیک به 11 میلیون نفر فلسطینی آواره داریم که باید مردم و مسئولان بیشتر توجه داشته باشند.
امام جمعه بیرجند ششم رمضان را مصادف با بازگشت نخستین افراد آزاده عنوان کرد و گفت: احترام گذاشتن به آزادگان و کسانی که در راه اسلام و نظام جنگ کردهاند بسیار مهم و ضروری است.
وی به کودتای آمریکایی 28 مرداد اشاره کرد و افزود: روحانیت همیشه در صحنه حضور داشته اند و باید به این قشر احترام گذاشت.
امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه روحانیت همیشه در نزد مردم احترام خاصی داشتهاند، گفت: جدا کردن روحانیت از مردم خوابی امکان ناپذیر است.
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