به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد رخشنده مدیر بخش بین الملل نمایشگاه قرآن در این مورد گفت: برای سیزدهمین سال پیاپی به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از هنرمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی و غیر اسلامی که آثار هنری و پژوهشی در زمینه قرآن دارند دعوت شده است تا در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

وی زمان برپایی این بخش از نمایشگاه را 10 تا 17 رمضان عنوان کرد و افزود: در این بخش با هنرهای قرآنی کشورهای دیگر آشنا خواهیم شد و البته این بخش با بخش فرهنگ ملل اسلامی تمایزاتی دارد. بخش فرهنگ ملل مسلمان یک بخش تئوری است ولی در این بخش به صورت عملی با هنرهای اسلامی آشنا می شویم.

رخشنده در ادامه به دعوت از وزرای کشورهای اسلامی برای بازدید از نمایشگاه اشاره کرد که در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن و با میزبانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.

وی از بین کشورهای شرکت کننده در بخش بین الملل از آذربایجان، قرقیزستان، بوسنی، آلمان، قطر، کویت، ترکیه، عراق، افغانستان و تونس نام برد.