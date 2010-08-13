ماه رمضان تمرین تقوا و خودسازی بندگان است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمدنقی لطفی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: بدون شک اکرام به ایتام و اطعام نیازمندان و شناسایی فقرا و محرومان در این ماه مبارک موجب رضای خدا و شادی دل مومنان می شود.

وی ادامه داد: افرادی که دارای تمکن مالی مناسب هستند باید با مشارکت در رفع مشکلات نیازمندان در این ماه مبارک در ثواب و اجر دنیوی و اخروی این کار خیر شریک شده و بهره لازم را ببرند.

وی اضافه کرد: ماه رمضان از بهترین ماه ها محسوب می شود که خداوند آنرا فرصتی برای تمرین تقوا و خودسازی بندگان و کسب درجه های کمال و معنویت قرار داده است.

لطفی با اشاره به تحریم ایران از سوی دشمنان نظام گفت: این تحریم ها رهاوردهایی از جمله استقلال، خودکفایی و شکوفایی استعدادها در عرصه های مختلف علمی در کشور داشته و خوشبختانه به پیشرفتهای بزرگی دست پیدا کرده ایم.



