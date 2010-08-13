محمدرضا صابری به خبرنگار مهر گفت: استقبال از طرح "اذان تا اذان" در قدم اول ناامید کننده نبوده، متاسفانه نداشتن تیزر تلویزیونی و بی‌اطلاعی مردم از شروع اجرای این طرح در میزان استقبال تاثیر داشته است. موفقیت این طرح در گروی حمایت تلویزیون و رسانه‌ها و آگاهی دادن به مخاطبان است.

عضو انجمن سینماداران گفت: اکران فیلمهای جدید و جذاب می‌تواند میزان استقبال از این طرح را بالا ببرد، سال گذشته هم فیلمهای دهه 60 و 70 در سینماها اکران شد اما اتفاق بزرگی نیفتاد. فیلمهایی که این روزها روی پرده است به جز "پسر آدم، دختر حوا" و "افراطی‌ها" چندان در جذب مخاطب موفق نیستند و نمی‌توان انتظار داشت مردم بامداد برای دیدن این فیلمها به سینما بیایند.

وی ادامه داد: فیلمهای موفق سال‌های گذشته در شبکه نمایش خانگی وجود دارد و مخاطب به آنها دسترسی آسانی دارد، تماشای فیلمهای جدید در شب‌های ماه رمضان در سینماها می‌تواند مخاطب بیشتری را به سینما بیاورد. در روزهای آینده امیدواریم بتوانیم فیلمهای جدید را به چرخه اکران ماه رمضان اضافه کنیم و شاهد پخش تیزر این طرح در رسانه ملی باشیم.