به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، تیم فوتبال دختران ایران در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابت های المپیک نوجوانان سنگاپور با نتیجه 4 بر 2 مقابل ترکیه تن به شکست داد. این دیدار یک میهمان ویژه داشت و او کسی نبود جز سپ بلاتر.

سپ بلاتر پس از پایان این دیدار که با حضور 6 هزار تماشاگر در ورزشگاه جلان بسار سنگاپور برگزار شد،به خبرنگاران گفت: من فکر می کنم دختران ایرانی با این لباس هایی که بر تن دارند ، از گرما رنج می برند. با این حال از اینکه آنها را در مسابقات می بینم خوشحالم.

وی افزود: خوشحالم از اینکه می بینم آنها به تعهداتشان در خصوص پوشش خود در این رقابت ها عمل کرده اند. اینکه آنها به جای روسری با کلاه بازی می کنند، خوشحال کننده است.

بلاتر در ادامه گفت: آنچه برای من اهمیت دارد این است که در فوتبال بر روی همه فرهنگ ها باز است. فوتبال برای دختران به یک هدف تبدیل شده و آینده در هر زمینه ای از آن زنان است.