به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی کیا با اشاره به مطلب فوق در مورد وضعیت تیم استیل آذین پیش از دیدار با استقلال تهران گفت: ما در این مدت تمرینات بسیار خوبی را پشت سرگذاشتیم و برای پیروزی مقابل استقلال با آمادگی کامل به میدان می‌رویم.

وی با بیان اینکه استقلال تیم بزرگی است و در ورزشگاه آزادی مقابل تماشاگرانش تنها به پیروزی فکر می‌کند، اضافه کرد: در بازی گذشته برابر نفت 2 امتیاز حساس را از دست دادیم و قطعا بدون توجه به شرایط بازی و تیم حریف تنها به فکر کسب 3 امتیاز مسابقه هستیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین مشکل اصلی این تیم را نداشتن بازیکن در خط دفاع دانست و تصریح کرد: ما فقط در دفاع وسط مشکل داریم که با رفع مصدومیت برجلو و همچنین جذب بازیکن جدید توانست باشگاه این مشکل هم برطرف خواهد شد. البته در شرایط فعلی کریمی به خوبی در این پست بازی کرده و مشکلات خط دفاعی تیم را به حداقل رسانده است.

مهدوی کیا در پاسخ به این سوال که آیا حضور کریمی در خط دفاع قدرت هجومی تیم استیل آذین را کاهش نداده است، موضوعی که در بازی گذشته مانع از پیروزی این تیم شد؟، اظهار داشت: قطعا حضور کریمی در خط میانی به موفقیت بیشتر تیم کمک می‌کند اما بازی کردن کریمی در خط دفاع با پست دیگری مقابل استقلال بستگی به نظر کادرفنی دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون سه بار با پیراهن پرسپولیس و یک بار با پیراهن استیل آذین مقابل استقلال به میدان رفته و در هر 4 بازی پیروز شده است، تاکید کرد: امیدوارم در بازی روز شنبه هم شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که بار دیگر مقابل استقلال پیروزی دیگری را تجربه کنم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در پایان گفت: فصل گذشته در جام حذفی پیروزی ارزشمندی را برابر استقلال کسب کردیم که امیدوارم در بازی روز شنبه این پیروزی شیرین بازهم تکرار شود و بتوانیم به روند موفقیت‌های خود در لیگ دهم ادامه دهیم.

دیدار تیم‌‎های فوتبال استقلال تهران و استیل آذین در چارچوب هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21:30 دقیقه روز شنبه با قضاوت محسن قهرمانی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.